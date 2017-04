Tame, obligada a retomar tres rutas suspendidas desde el 2016

Mediante resolución del 21 de abril del 2017, la Dirección General de Aviación Civil (DAC) dispuso a Tame que retome, con sus respectivas frecuencias, las rutas Quito-Macas-Tena-Quito, Latacunga-Guayaquil-Latacunga y Latacunga-Coca-Latacunga.

La DAC había autorizado a la aerolínea suspender temporalmente esas rutas por un año y el plazo se vencía el 22 de abril.



Este mes Tame pidió la ampliación de esa decisión por un año más.

La DAC advirtió en su resolución que de no cumplirse con la disposición de reactivación de rutas se notificará al Consejo Nacional de Aviación Civil para que tome las acciones correspondientes.



Según la DAC, por ley, solo puede suspender total o parcialmente el permiso de operación de una ruta por hasta 12 meses, por lo que consideró que no hay norma que le faculte a extender nuevamente el plazo.



En el programa radial Regresando con Andrés Carrión, el gerente de Tame, Cristian González, señaló ayer que procederá a ratificar el pedido de la ampliación de la suspensión al Consejo Nacional de Aviación Civil.



En caso de no aprobarse, el funcioanrio dijo que solicitaría la cancelación definitiva de las rutas. González aseguró que no es viable retomar esas rutas porque no son rentables.



En 2016, Tame suspendió tres rutas internas, junto con otras cuatro internacionales, y bajó también sus frecuencias, quedándose con unas 173 locales y 26 internacionales.

El pasado 17 de abril, la estatal informó mediante un comunicado que “con el fin de recuperar la puntualidad en sus vuelos y priorizar la operación aérea” cambió sus itinerarios, suspendiendo temporalmente las rutas Guayaquil - Latacunga - Guayaquil y Guayaquil-Cuenca-Guayaquil. Para justificar la medida la empresa señaló que “no se ha generado la demanda e ingresos esperados para obtener la rentabilidad necesaria para cubrir los costos de operación de estas rutas”.



Gonzaléz dijo que la ruta a Cuenca se está revisando, ya que en los últimos años ha tenido un factor de ocupación reducido. En 2016 este indicador fue del 66%. Aún no se conoce si la DAC autorizará la suspensión de la ruta Guayaquil-Cuenca-Guayaquil.



Además de la optimización de las rutas, la aerolínea está actualmente en un proceso de reestructuración financiera, que incluye la búsqueda de un socio estratégico, que empezó oficialmente el 17 de marzo.



Según el cronograma del concurso, este viernes se debía adjudicar el paquete accionario al nuevo socio.



Pero González explicó que el proceso se extenderá hasta mayo próximo. Se espera una decisión entre el 8 y el 11 de ese mes. El socio que busca la empresa pública deberá hacer un aporte igual o superior a USD 60 millones, según las bases del concurso.



El oferente deberá señalar el porcentaje accionario al que correspondería su participación en la sociedad, que en cualquier caso será el mayoritario, máximo en un 70%.



González explicó que hay dos compañías interesadas y que con la que se concrete se generará una administración compartida. Luego de eso se definirá cuáles serán las rutas más viables de mantener.