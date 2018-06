Exámenes supletorios, remediales y de gracia, opciones extras para pasar el año lectivo

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Los estudiantes de Sierra y Amazonia se preparan para salir de vacaciones en ocho días, el viernes 29 de junio del 2018. Un pequeño grupo, más que nada de los colegios con Bachillerato Internacional, ya disfrutarán de su tiempo libre desde mañana. Mientras la mayoría de chicos descansará desde el sábado 30 de junio hasta el domingo 2 de septiembre, un grupo no alcanzará los puntajes para ser promovido al siguiente curso.

En la Ley de Educación Intercultural Bilingüe vigente se establecen al menos tres opciones más para que los estudiantes pasen el año, que desde el ciclo 2012- 2013, está dividido en dos quimestres. ¿Cuáles son las oportunidades extras? En primer lugar están los exámenes supletorios, que los rinden quienes hubieren obtenido un puntaje promedio anual de 5 a 6,99 puntos sobre 10 como nota final de cualquier asignatura. El examen supletorio será acumulativo con un diseño de prueba de base estructurada y se tomará en un plazo de 15 días posterior a la publicación de las calificaciones finales.



Para aprobar una asignatura a través del examen supletorio, se debe obtener una nota mínima de 7 sobre 10, sin aproximaciones. Un ejemplo: si un estudiante obtuvo un promedio final de 5 sobre 10, debe rendir un examen supletorio. Si este alumno obtiene una nota de 7,15 sobre 10 en el examen supletorio, no se debe realizar ningún promedio, sino que automáticamente aprueba el año con 7 sobre 10.



Los exámenes supletorios serán del 18 al 23 de julio. Las clases de recuperación serán entre el 3 y el 17 de julio. Si los alumnos no superaran esta primera oportunidad para pasar el año, se quedan a los exámenes remediales.



Esta posibilidad es para el estudiante que hubiere obtenido un puntaje promedio anual menor a 5 sobre 10 como nota final de cualquier asignatura o no aprobare el examen supletorio. Entonces el docente de la asignatura correspondiente deberá elaborar un cronograma de actividades académicas para que el estudiante trabaje en casa con ayuda de su familia y quince días antes de la fecha de inicio de clases, rinda por una sola vez un examen remedial acumulativo, que será también una prueba de base estructurada. Si un estudiante reprobare exámenes remediales en dos o más asignaturas, deberá repetir el grado o curso.



¿Cuándo se rendirá el examen remedial? Del 20 al 22 de agosto. De no pasarlo, hay una tercera y última oportunidad, en el caso de que un estudiante reprobare un examen remedial de una sola asignatura. Se trata del examen de gracia, que se rendirá el 29 de agosto.