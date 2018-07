El último día de supletorio se llevó a cabo este lunes 23 de julio del 2018

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Para algunos adolescentes las vacaciones se convirtieron en clases, tareas y exámenes. Los estudiantes hasta segundo de bachillerato que no pasaron las materias con 7 puntos sobre 10, estuvieron en clases de recuperación desde el martes 3 hasta el martes 17 de julio.

Luego rindieron el examen supletorio a partir del 18 de julio hasta este lunes 23, según el cronograma del año escolar del régimen Sierra-Amazonía.



Jorge Luis Salvador, de 16 años, es uno de los estudiantes que pasó por ese proceso. Él dio los exámenes la semana anterior. La mañana de este lunes acudió a la Unidad Educativa Municipal Benalcázar, donde estudia. Lo hizo para averiguar si pasó los exámenes en las asignaturas de estética, razonamiento matemático, historia y física, en las que no alcanzó el puntaje. Admitió que la falta de interés en las temáticas fue uno de los motivos para no aprobar.



Él comentó que logró pasar el examen supletorio en tres materias. Para aprobar razonamiento matemático, tendrá que rendir el examen remedial que se tomará del 20 al 22 de agosto. Él se preparará con clases particulares para lograr ser promovido a tercero de bachillerato.



Para Hugo León, de 14 años, el proceso de supletorios culminó. Relató que rindió examen supletorio en estética, matemática y lenguaje y logró aprobar. Para él lo más difícil durante el año lectivo fueron las pruebas finales, pero confesó que no logró buenas calificaciones en deberes y trabajos por esta razón. Ahora, disfrutará del mes de vacaciones que le queda. Planea irse de paseo y descansar.



De acuerdo al cronograma escolar del Ministerio de Educación para los estudiantes de tercero de bachillerato los supletorios se rindieron desde el 11 hasta el 16 de julio. Desde el martes 24 hasta el miércoles 25 de julio serán las incorporaciones generales.



Los estudiantes tienen una segunda oportunidad, que es el examen remedial. Si un estudiante reprueba este examen en dos o más asignaturas, deberá repetir el grado o curso.



Hay una tercera oportunidad para los adolescentes que no pasaron el remedial en una sola materia que es el examen de gracia, que se rendirá el 29 de agosto.



En la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) vigente se establecen estas tres opciones para que los estudiantes pasen el año, que desde el ciclo 2012- 2013 está dividido en dos quimestres.