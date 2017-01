Súper del Poder de Mercado dispone que los bancos adecuen sus sistemas para abrir cuentas de dinero electrónico

La Superintendencia de Control de Poder del Mercado (SCPM) emitió nuevas medidas preventivas contra la Asociación de Bancos Privados (Asobanca) y sus 14 filiales en relación al uso del dinero electrónico, señalados como los bancos que se han "pronunciado negativamente" sobre su uso.

Marcelo Ortega, presidente de la Comisión de Resolución de Primera Instancia de la Superintendencia, informó, hoy 4 de enero del 2017, que los bancos deberán implementar las facilidades necesarias para que los usuarios del dinero electrónico puedan transaccionar con este medio de pago.



Si bien esto no implica una obligatoriedad para la apertura de cuentas de dinero electrónico, sí determina que los bancos adecuen sus sistemas para atender los requerimientos de la ciudadanía sobre dinero electrónico.



"El plazo de implementación es prácticamente inmediato", dijo Ortega, explicando que ya hay una resolución previa al respecto, pero no aclaró los alcances de la sanción monetaria, en caso del incumplimiento de estas nuevas medidas.



A mediados de diciembre del 2016, la entidad de control emitió una resolución disponiendo que los bancos privados abran cuentas de dinero electrónico, prohibiendo que se rechacen las transacciones con ese sistema. La Asobanca presentó una acción de protección al respecto, sin embargo el funcionario explicó que esta nueva resolución es diferente a la de diciembre y que implica una investigación que está en curso, por presuntas infracciones.



La nueva resolución también señala que la duración de las medidas preventivas estará vigente hasta que termine ese proceso de investigación.



Ortega aseguró que no se pretende traspasar competencias de otras instituciones y que no se ha recibido oficialmente ninguna comunicación de la Junta de Regulación Monetaria al respecto.