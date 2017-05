Supercom emitió 225 sanciones en 2016

La Superintendencia de Comunicación (Supercom) presentó esta mañana, 4 de mayo de 2017, su informe de rendición de cuentas correspondiente al 2016. El acto se desarrolló en la matriz de la institución, en el norte de Quito.

Entre sus cifras cuentan 345 procedimientos; 141 de ellos son por denuncias o reclamos y 204 son actuaciones administrativas de oficio.



Del total de procedimientos, 65% recibieron resolución sancionatoria. Es decir 225. Otro 20% fueron archivadas, 10% recibieron resolución absolutoria y 5% están en trámite.



De las 141 denuncias recibidas, 88 fueron ciudadanas, 41 del Estado y 12 de organizaciones, medios y empresas privadas.

Todas las cifras y estadísticas de la gestión de la Supercom fueron presentadas por los intendentes nacionales de Comunicación, Jurídico, Gestión y Promoción de Derechos.



La institución ha ejecutado el 98,91% de su presupuesto de USD 11 240 049. Monitorean 855 medios de comunicación, 557 en radio, 116 de televisión y 182 impresos, para garantizar el cumplimiento de la Ley de Comunicación (LOC), que lleva vigente tres años.



De igual forma, las autoridades dijeron que han socializado la LOC con 21 152 personas y que han capacitado a 6 937. También enumeraron los resultado de los proyectos y programas como Cabina 17, Latitud 1x1, Cine Barrial, Conoce tú ley, entre otras iniciativas.



El superintendente Carlos Ochoa dio un discurso de cinco minutos, sobre lo que –según él- ha aprendido durante estos tres años de vigencia de la Ley. Comentó que ha sido mucho y "que uno realmente puede aguantar, que uno realmente es fuerte".



Dijo que la rendición de cuentas se trataba de compartir los logros y fracasos del trabajo de la institución, aunque no entró en detalles. Citó a Jorge Luis Borges y cerró su intervención reiterando varias veces su agradecimiento a quienes lo apoyan y trabajan con él.



Elsa Quishpe, intendenta Nacional Jurídica, defendió a la institución de las críticas que se han levantado en su contra, desde su creación. "Las críticas carecen de sustento porque el tiempo ha demostrado lo contrario".



Afirmó que se ha comprobado que la Supercom no se convirtió en una entidad inquisidora, ya que ningún medio ha sido cerrado o clausurado y que se respeta el derecho a la información.



Al final, Ochoa recibió preguntas de la audiencia, principalmente de estudiantes. Y al ser cuestionado por la prensa sobre la solicitud del presidente electo Lenín Moreno, de retirar la sanción a 7 medios por el caso Página 12, las autoridades rieron.



El Superintendente comentó que los medios que se sientan afectados tienen derecho de acudir a la justicia ordinaria y que cada autoridad actuará de acuerdo a su competencia.



Al final señaló que se debe llevar el proceso hasta su final y recordó que dos de esos medios han planteado acciones de protección constitucional. Pero reiteró que cada Función debe cumplir con la Ley, aunque aceptó que jurídicamente se podría dejar sí efecto esas sanciones y "en su momento tomaremos una resolución porque no podemos anteponer criterio".



Además Ochoa indicó que ha planteado ya su proyecto de reformas a la Ley de Comunicación a las autoridades competentes, por ejemplo ayer (3 de mayo) lo hizo con Moreno. Así que esperará a que los nuevos legisladores también la conozcan y decidir entonces qué camino tomar para tramitar o socializar el proyecto.



Según el Superintendente hay temas que se deben ajustar, como incluir una gradualidad en las multas y sanciones, la figura de la mediación, que se pague la sanción económica también con programas de beneficio social, entre otros.