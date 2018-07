Sueldo de periodistas no es parte del debate para reformar la LOC

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

A la Comisión de Derechos Colectivos han llegado 12 proyectos de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) y, además, observaciones de colectivos ciudadanos y gremios periodísticos.

En las reformas que se tramitan no se contempla el debate sobre el salario de los periodistas o la forma de remuneración, señaló Marcela Holguín de Revolución Ciudadana, integrante de la Comisión. El lunes, 2 de julio del 2018, presidió la mesa por ausencia del titular, Jorge Corozo, del oficialista Alianza País.



Para ella, está claro que no se puede “regresar en derechos” y eliminar al ejercicio periodístico de la tabla sectorial que fija los salarios al finalizar cada año. “No es un tema que nos competa a nosotros”.



La tabla de ingresos sectoriales varía según los acuerdos que expide cada año el Ministerio del Trabajo. Esto se da luego de las reuniones que mantienen las comisiones sectoriales del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios. En caso de que los representantes de los empleadores y de los periodistas no se pongan de acuerdo (lo que ha sucedido en los últimos seis años) es el Gobierno el que tiene que fijar el salario.



Desde enero del 2013, el Gobierno equiparó la categoría profesional de los periodistas con la de los profesores y puso al periodismo dentro de la tabla de remuneraciones. Días antes de que terminara el 2012, el presidente de entonces, Rafael Correa, tomó la decisión -de manera unilateral- de subir los sueldos a un piso de USD 800. Según se recogió en las crónicas de entonces, el monto se impuso porque en las reu­niones en este sector no hubo representantes de los comunicadores ni de los medios.



El salario de periodistas y una nueva forma de pago por días trabajados o por notas elaboradas tomó relevancia luego de un pronunciamiento de Roberto Manciati, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión Núcleo de Pichincha. El dirigente advirtió el martes, 26 de junio, la necesidad de revisar el básico, que actualmente es de USD 930.

El presidente de la Comisión de Derechos Colectivos, Jorge Corozo, se mostró de acuerdo con hacer revisiones. Sin embargo, aclaró que ese es un tema que no se debate en la Asamblea sino que pertenece al Consejo Nacional de Salarios y al Ministerio de Trabajo.



Sobre la idea de pagar a los periodistas por nota, el titular de la Cartera de Trabajo ya se pronunció. Raúl Ledesma explicó el viernes que se pueden generar modalidades de contratación, que sean de carácter indefinidas, que tengan cobertura de seguridad social todo el año, “pero que en el momento de cancelar, se liquide de acuerdo con las notas, a los días, a las palabras... Lo que estamos planteando es reunirnos con asociaciones para ver las soluciones”, sostuvo.



La postura de los representantes de los periodistas es que se respete el piso fijado y que, además, se establezca un escalafón con base en méritos y experiencia. Guadalupe Fierro, presidenta de la Unión Nacional de Periodistas (UNP), se presentó el 2 de julio en la Comisión Este gremio presentó, por ejemplo, un documento para eliminar “figuras ambiguas” que podrían afectar al trabajo periodístico.



Entre las observaciones, el gremio señaló que la Defensoría del Pueblo no debería hacerse cargo del trámite de las infracciones de un medio o de un periodista, como se plantea en el proyecto del Ejecutivo. Esto porque –a criterio de Fierro– las personas o colectivos afectados puede solicitar medidas de protección y restitución de derechos o solicitar el juzgamiento y la sanción.



Ruth Hidalgo, de la Corporación Participación Ciudadana, también acudió a la Asamblea el lunes. Entre las siete propuestas de reformas a la Ley de Comunicación que impulsa esta organización ciudadana está la transparencia y acceso a la información sobre las pautas que hacen las entidades públicas en medios de comunicación. “Los contratos de publicidad de instituciones públicas, los montos y más detalles también deben ser públicos, porque es de interés colectivo y se destinan recursos de los ecuatorianos”, dijo.

‘Expusimos la realidad’

Manolo Gavilánez

Presidente de AER Chimborazo



“La opinión que dimos como Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión se descontextualizó y se polemizó. Quiero aclarar que en ningún momento pedimos a la Asamblea Nacional que se rebajen los salarios de los periodistas, de mi parte, simplemente expuse la realidad de la provincia de Chimborazo y solicité que la publicidad estatal se reparta equitativamente entre las radios de grandes ciudades, como Quito y Guayaquil, y entre las emisoras provinciales. En las provincias, los medios de comunicación atravesamos una crisis económica por la falta de publicidad y eso nos ha obligado a reducir personal. Mi solicitud en la Asamblea Nacional fue de apoyar con más publicidad, lo que nos ayudará a conservar nuestro personal.

‘Escalafón para la equidad’

Guadalupe Fierro

Presidenta de la UNP



El periodismo es una profesión de altísima responsabilidad social y mucho riesgo, que debe tener una remuneración acorde. Hay medios y medios. Se echó abajo la Ley de escalafón que era la mejor protección para el periodista, porque en esa normativa se establecía una equidad en función de los méritos, trabajo, experiencia y capacitación y eso se echó abajo.



Ahora pedimos que se observe la dignidad profesional. Cuando uno ve la tabla, nosotros estamos ubicados en el sector comunitario. Ni siquiera en un sector profesional. Nosotros lo que creemos es que debe mantenerse la remuneración básica (USD 930) y mejorarla. Debe haber un escalafón que establezca equidad.