Suecia: La decisión sobre Assange no tiene nada que ver con EEUU

La decisión de poner punto final a las investigaciones contra Julián Assange no está relacionada con una posible acusación contra el fundador de WikiLeaks en Estados Unidos, aseguró hoy (19 de mayo del 2017) la fiscal sueca Marianne Ny en una conferencia de prensa en Estocolmo.

"La decisión que se tomó hoy no tiene nada que ver con posibles acciones del Gobierno estadounidense", indicó Ny. Poco antes, la fiscalía sueca había anunciado que suspendía las investigaciones contra el australiano por una acusación de violación de 2010.



En abril, los medios estadounidenses habían informado de que las autoridades del país estaban preparando una acusación contra Assange por haber publicado documentos explosivos de las guerras de Irak y de Afganistán.

Agentes de policía británicos se concentran ante la Embajada de Ecuador, donde permanece recluido el fundador de WikiLeaks, Julián Assange, en Londres, Reino Unido, hoy, 19 de mayo de 2017. Foto: AFP



Para evitar ser extraditado a Suecia y eventualmente desde allí a Estados Unidos, el australiano se refugió en 2012 en la embajada de Ecuador en Londres, donde permanece hasta el día de hoy.



La Policía de la capital británica, Scotland Yard, explicó que pese a la decisión de la fiscalía sueca Assange será detenido si abandona la legación.



Los agentes siguen "obligados a ejecutar" la orden de detención pese a la decisión sueca, indicó en un comunicado, porque el australiano sigue acusado "de un delito mucho menos grave" que la violación. No aclara a qué hecho se refiere.



Por su parte, la fiscalía sueca no descartó que en el futuro se pueda reanudar la investigación, si Assange pisa Suecia por propia voluntad antes de que prescriba el caso en agosto de 2020.

La fiscal jefe sueca, Marianne Ny, ofrece una rueda de prensa sobre el cierre de la investigación preliminar abierta en 2010 contra el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, por un supuesto delito de violación, en Estocolmo, Suecia, hoy, 19 de mayo de 2017. Foto: EFE



Ny no considera aclarados los cargos en su contra. "No hemos tomado la decisión de no seguir con las investigaciones porque hayamos analizado todas las pruebas en este caso, sino porque no vemos posibilidades de seguir adelante con las investigaciones", dijo.



"No hacemos ninguna apreciación sobre la culpabilidad". El abogado sueco de Assange lo consideró una victoria. "Hemos ganado", declaró a la radio sueca. "Es una victoria total para Julián Assange. Él está feliz y aliviado, como es natural".



El propio Assange colgó en Twitter una foto en la que se lo ve exultante. La prensa se reunió frente a la embajada, ubicada junto a los históricos almacenes Harrods. También se veía presencia policial.