SRI y Fiscalía investigan a empresas fantasmas, algunas son contratistas del Estado

El Servicio de Rentas Internas (SRI) ha detectado a escala nacional 512 empresas fantasmas que sirvieron para inventar gastos, facturación falsa, uso de testaferros o transacciones que nunca existieron por un monto de USD 2 100 millones.

Según Juan Carlos Avilés, director provincial del SRI, son compañías -que a su vez- tienen vínculos con otras empresas fantasmas, que no tienen empleados o que son utilizadas para facturar cometiendo supuesto fraude fiscal.



Añadió que en la lista también hay algunas -sin dar nombres- que tienen contratos con el Estado, por lo tanto, como proveedores públicos deben estar al día, de lo contrario cuando se compruebe que están cometiendo los ilícitos se notificará a las empresas públicas para la terminación de contratos. El Estado no puede tener contratos con empresas que sustenten gastos inexistentes, dijo.



Avilés señaló que el perjuicio para el Estado es de USD 655 millones por el no pago de impuestos y hasta ahora se han recuperado USD 307 millones. Pese a las advertencias, hay contribuyentes que se mantienen en no pagar al Fisco. Por eso se presentaron las denuncias penales respectivas en la Fiscalía del Guayas y se realizaron allanamientos, desde la semana pasada (segundo de agosto del 2017), en esas empresas para revisar su contabilidad y los documentos que presuntamente comprueben el ilícito, dijo.



La fiscal del Guayas, Patricia Morejón, explicó que están abiertas las investigaciones por defraudación tributaria, pero que también se establecerá si existen delitos conexos como lavado de activos. Por estos casos no hay detenidos aún, los allanamientos son para recoger información y es necesario realizar pericias.



Según el SRI, esta investigación sobre empresas fantasmas se realiza desde el 2009, pero se ha hecho énfasis en el último año, sobre todo por el uso de facturas falsas que sirven para muchos casos como lavado de activos. “No se puede dar nombres porque ya se presentaron denuncias por los supuestos delitos”, dijo Avilés.



Investigación a Telconet



En tanto, sobre la investigación a la empresa Telconec, Avilés dijo que ya está abierto un proceso de determinación para establecer el pago que deba hacer al SRI.



El gerente de la empresa, Tomislav Topic, reconoció que había entregado USD 5,7 millones a Ricardo Rivera, tío del vicepresidente Jorge Glas, procesado por supuesta asociación ilícita en el caso Odebrecht. Según el empresario, se trató de un “canje”, ya que Rivera hizo contactos en dos negociaciones con Odebrechet y otra para inversiones en el cable submario.