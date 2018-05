Tres hombres sospechosos de asaltar a un taxista fueron golpeados por un grupo de personas en Quito

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Tres hombres sospechosos de asaltar a un taxista por poco fueron quemados la mañana de hoy, viernes 25 de mayo del 2018, en el sector de Bellavista de Calderón, ubicado en el extremo norte de Quito. La Policía impidió que sean agredidos y los detuvo.

A las 06:30, aproximadamente, el chofer de un taxi tomó una carrera en el sector de San José de Morán con dirección a Bellavista de Calderón. Todo transcurría con normalidad hasta que pararon a comprar licor en una tienda. Luego se subió otra persona que era amigo de quienes contrataron el servicio.



Avanzaron en el trayecto. Cuando llegaron a una bajada, los hombres hicieron que el carro se detuviera y agredieron al chofer. Uno le atacó con arma blanca y otro le tomó del cuello para quitarle las pertenencias. En esos momentos, logró zafarse del cinturón de seguridad, abrió la puerta del vehículo y escapó, contó el hombre agredido.



Los tres desconocidos se fueron en el carro mientras la víctima pidió ayuda a los transeúntes que circulaban por allí. Se comunicó con sus compañeros de la cooperativa a la que pertenece y se inició la búsqueda a quienes lo atracaron.

Minutos después, ellos localizaron al taxi abandonado en una cuneta de ese sector. Continuaron la búsqueda hasta que encontraron a los hombres quienes consumían licor en un local donde se alquila mesas para jugar billar. Según la víctima, ahí estaba su radio de comunicaciones y otras pertenencias que le habían sustraído.



Los taxistas ingresaron al inmueble y agredieron a los tres sospechosos. A uno le sangraba la cabeza por los golpes. Eran, aproximadamente, 40 personas que estaban furiosas por lo que sucedió. La Policía Nacional llegó posteriormente y se evitó que los lincharan, según las autoridades.



Las tres personas sospechosas fueron trasladadas al Distrito Policial de Calderón en donde les tomaron sus datos. Allí también estaba el taxi y la víctima con heridas en el hombro por el ataque con arma blanca. Su camiseta blanca tenía manchas de sangre.



El coronel Carlos Blanco, jefe del Distrito Policial de Calderón, manifestó que los tres hombres fueron "rescatados mientras los castigaban". Y se recolectaron evidencias: cuchillos y desarmadores afilados “con los que agreden y suelen atacar a las personas”, según dijo el oficial.



Los detenidos no llevaban documentos de identificación, así que cotejaron sus huellas dactilares en el sistema de Criminalística para identificarlos.



Además –explicó el Coronel- el vehículo sufrió un impacto debido al forcejeo entre el chofer y los desconocidos.



El taxista estaba asustado la mañana de este viernes en el Distrito Policial de Calderón, donde fue trasladado para poner la denuncia. Contó que tiene 11 pinchazos con arma blanca. “Yo no opuse resistencia, les dije que se lleven todo (…) Me logré zafar y no sé cómo lo hice. Corrí sin ver atrás”.



El coronel Blanco indicó que los tres hombres serán procesados por supuesta tentativa de asesinato y robo con agravantes.