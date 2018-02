5 277 solicitudes se procesan para cambio de avalúo predial en Quito

Desde el lunes 19 de febrero del 2018, día en el que se habilitó el sistema para pedir la revisión del avalúo catastral en Quito, el Municipio ha recibido 5 277 solicitudes, a través de su página web.



Aunque el Cabildo realizó de oficio una verificación de valores en todo el catastro de la ciudad (928 000 predios), el trámite individual es la única vía por la que se puede acceder a la aplicación de los montos que constan en la nueva base de datos municipal.



Normalmente, el trámite para pedir una revisión del avalúo se realizaba descargando un formulario de la web del Cabildo, adjuntando copias de documentos sobre el predio y esperando una respuesta en un plazo de 30 días.



A raíz de las quejas que se registraron a inicios de año por incrementos excesivos en avalúos e impuestos, el Cabildo colgó en su web un formulario que permitía iniciar un trámite similar, pero vía Internet y que se resolvía en el mismo lapso.



La diferencia de ese procedimiento con el actual es que, al estar disponible la revisión que ya realizó el Cabildo el mes pasado, la respuesta con un nuevo valor debería llegar en cuestión de horas al correo electrónico del ciudadano.



Para el analista tributario Napoleón Santamaría, si bien esta salida es legal, enfrenta al contribuyente a la posibilidad de requerir un doble trámite: el que faculta el Municipio a raíz de su revisión de oficio y uno adicional, si persiste su inconformidad con el avalúo.

Explica que existe una salida para corregir el valor de todos los predios, y no uno por uno, pero esta implicaría que el Municipio admita que cometió un error. Se trata de un proceso de lesividad, que se debe iniciar en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.



Este tipo de acciones se realizan cuando cualquier administración tributaria local o nacional emite un acto administrativo, como el avalúo, que afecta a la propia administración o a los administrados (la ciudadanía). El objetivo de iniciarla es enmendar ese error. Esta, dice el abogado, es la única opción prevista en la ley para una solución masiva.



El Cabildo, en cambio, eligió acudir a su facultad resolutiva de atender cada solicitud, algo que no tiene ningún efecto legal ni de ningún tipo, pues los avalúos en estricto sentido no están modificados. Santamaría señala que el problema de este mecanismo es que no ofrece una certeza de un beneficio para todos, sino que solo se aplica a los muchos o pocos ciudadanos que decidan realizar el trámite en la web.

El administrador general del Municipio, Miguel Dávila, explica que tras la disposición del alcalde, Mauricio Rodas, de revisar el catastro, se detectó que había montos por sobre el valor del mercado. Entonces, había dos alternativas: recalcular esos montos y disponer la aplicación de los nuevos o que los ciudadanos la tramiten.



La primera no era viable, porque el valor de las AIVAS (Áreas de Intervención Valorativa) y el impuesto fueron aprobados en ordenanzas, en diciembre. Entonces se decidió que los ciudadanos escojan si quieren acceder a una revalorización o no, conforme se ha hecho en toda la vida”.



Según Gabriel Galán, catedrático de las universidades Andina y De los Hemisferios, otros cantones también cumplieron con la disposición del Cootad de revalorizar predios cada dos años, pero en muchos casos la incidencia tributaria fue baja o no existió.



Todo reavalúo se hace técnicamente sobre la zonificación de los predios y las obras alrededor, dice Galán. Por ejemplo, “era obvio que el avalúo se incrementara notablemente” en predios cercanos a la Ruta Viva, porque esta vía mejoró el acceso hacia ellos. Eso se reflejó en el catastro, aunque hubo casos de gente que detectó que su tributo hasta se quintuplicó.



Galán recuerda que en Guayaquil, la administración decidió buscar fórmulas para mantener el impuesto igual o similar al del año anterior.



Agrega que es posible que allá aparezcan errores en valoraciones de predios cuando se haga una transferencia de dominio y se grave la plusvalía, pero el incremento no se sentirá tan fuerte como en el caso del predial, que se aplica al mismo tiempo a toda la gente.



El Municipio de Quito realiza desde el 8 de enero pasado una revisión de los avalúos de alrededor de 928 000 predios, debido a reclamos de la ciudadanía por incrementos excesivos en el impuesto predial.