Socio de Tame se conocerá en el Directorio

Ayer (22 de mayo del 2017) venció el nuevo plazo para encontrar a un socio que inyecte capital en la aerolínea estatal Tame.

Christian González, gerente General de la aerolínea, sostuvo, vía telefónica, que espera reunirse este martes 23 de mayo con el directorio para tratar el tema. “No puedo decir nada; tenemos las empresas que están participando pero primero tengo que dar a conocer al directorio”, explicó ayer el funcionario.



Según el cronograma publicado en la página web de la aerolínea, hasta la medianoche de ayer se podían presentar las ofertas para hacerse de la mayoría del paquete de acciones.



El proceso comenzó el pasado 17 de marzo con la convocatoria para atraer a empresas que “deberán realizar un aporte financiero que representará la mayoría accionaria de la sociedad a constituirse”, según las bases del concurso.



El monto que la firma deberá aportar es de USD 60 millones, dijo González, en entrevista con Ecuadoradio el 25 de abril.



El funcionario indicó que dos empresas internacionales estaban interesadas en la aerolínea, aunque no dio nombres debido a que existe un convenio de confidencialidad. Solo adelantó que ambas operan en el continente y que tienen experiencia en el negocio aéreo.



Desde la fecha de convocatoria se han dado cuatro cambios en el cronograma del concurso. Esto implicó la extensión de las fechas para el proceso de adjudicación, la entrega del informe final, la presentación, apertura y calificación de las ofertas. La primera fecha para conocer al socio de la aerolínea fue el 28 de abril; luego pasó al 4 de mayo y más tarde para el 11, 15 y 22 de este mes.



Dependiendo de los resultados del concurso existen dos escenarios. El primero es declarar el proceso desierto.



En las bases del concurso se explican tres causales para tomar esa decisión: la falta de presentación de ofertas dentro de los plazos establecidos, la descalificación de los participantes por no cumplir o renovar las garantías, y una afectación a la continuidad de la aerolínea estatal.



En el otro escenario, si se concreta la adjudicación se procederá a celebrar el instrumento contractual para la constitución inmediata de una sociedad anónima.



En el sector aeronáutico existe expectativa sobre el nuevo socio de la estatal, aunque no hay mayor información.



Para Luis Galárraga, vocero de Quiport , operador del aeropuerto Mariscal Sucre de Quito, se espera que Tame encuentre su socio estratégico lo antes posible y pueda salir de la situación en la que se encuentra. Se refiere a que el mercado “requiere de una aerolínea nacional fuerte que permita un mayor desarrollo del transporte aéreo nacional”.



Fechas clave



Febrero 2016



Tame cerró los vuelos de Fort Lauderdale debido a la llegada de la aerolínea Jet Blue. Además se anunció que dejaría de volar a Argentina.



Noviembre 2016



El presidente Rafael Correa anunció que se analizan nuevos modelos de negocio. En el caso de Tame se decidió buscar un socio para la estatal.



Diciembre 2016



Un nuevo recorte de personal se da en el aerolínea. El 30 de ese mes se terminó la relación laboral de 69 personas que tenían contrato ocasional.



Abril 2017



La aerolínea decidió cerrar los vuelos Guayaquil-Latacunga y Guayaquil-Cuenca. Se dio por la falta de demanda y por no tener ingresos esperados.