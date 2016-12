El enjambre de sismos causó daños en Esmeraldas y Atacames

Cincos sismos registrados la madrugada de este lunes 19 de diciembre de 2016 provocaron daños materiales en las poblaciones de Atacames y Esmeraldas, en la Costa norte de Ecuador. En esas zonas se sintieron los temblores con mayor fuerza.

Algunas viviendas de Atacames colapsaron tras los sismos que se registraron en la madrugada de este 19 de diciembre. El sismo de mayor magnitud fue de 5.8 grados. Foto: Marcel Bonilla / EL COMERCIO

Por la magnitud de hasta 5.8 grados, el presidente de la República, Rafael Correa, ordenó la suspensión de las clases en toda la provincia, pues los movimientos también se sintieron en Quinindé, Muisne y Rioverde.



El sismo de mayor intensidad fue de 5.8 grados a las 02:11, y de ahí en adelante los temblores sentidos fueron de menor intensidad, que provocaron la suspensión del fluido eléctrico en gran parte de la ciudad de Esmeraldas y sectores de Atacames.



Según el primer reporte del Comité de Operaciones de Emergencia (COE), que se reunió minutos después del evento en el ECU-911, se reportó la muerte de una persona de 75 años fallecida por infarto, que habría sido ocasionado por la impresión del movimiento sísmico.



“Lamento informar el fallecimiento de una persona como consecuencia del sismo”, dijo el gobernador de Esmeraldas, Gabriel Rivera, que se pronunció cerca de las 03:00, una vez que conocían los primeros reportes de daños en Atacames.



Esmeraldas como Atacames son los cantones con mayor afectación. El trabajo de evaluación es realizado por equipos técnicos de la Secretaría de Gestión de Riesgos. La ministra de Gestión de Riesgos, Susana Dueñas, estará esta mañana en la Provincia Verde.



De acuerdo con Betto Estupiñán, representante de Gestión de Riesgo en la provincia, a las 09:00 de este lunes se dará a conocer un informe de daños en la provincia tras los sismos.



En el sector de San Carlos- Atacames se reportan el colapso de una vivienda y otras tienen sus paredes con grietas. Se revisa los efectos del sismo en el sector Huertos Familiares de Tonsupa.



Las familias de los barrios de Atacames durmieron en las veredas por temor a las réplicas y otros en sus vehículos cerca de la vía, una vez que evacuaron sus viviendas que están junto a la playa.



Esas mismas escenas se observaron en la ciudad de Esmeraldas, donde los habitantes de la ribera del río Esmeraldas volvieron a dejar sus casas en espera de una alerta de tsunami, que fue descartada.



Más de 15 réplicas

Tras el sismo de 5.8 grados en la escala de Richter, 15 réplicas seguidas de entre 2.9 y 4.2 grados ocurrieron en Atacames.

El alcalde de Esmeraldas, Lenin Lara dijo que “equipos municipales de respuesta inmediata se encuentran en diferentes sectores de la ciudad verificando la afectación en las viviendas y edificaciones, sin reportarse novedades de mayor gravedad”.



Según los reportes del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, pese a la continuidad de estos temblores no se reportaron daños en sectores estratégicos como la Refinería de Esmeraldas y Termoesmeraldas. Además, la infraestructura sanitaria como líneas de agua potable y alcantarillado no interrumpieron su servicio.



En cuanto a la red vial, en las avenidas E-15 y la E-20, rutas principales de la Provincia Verde, no se reportaron novedades.



Según la información del ECU 911, hasta el momento han recibido 230 llamadas de consulta sobre los sismos.



Durante los temblores, la institución usó del servicio de megafonía y a través de sus altoparlantes difundió mensajes de prevención dirigidos a la ciudadanía que evacuó sus viviendas y se dirigió a sitios de encuentro y zonas seguras.



La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas también desplegaron sus efectivos hasta puntos estratégicos

Según reportes de la Secretaría de Gestión de Riesgos, este evento también fue sentido en Guayas (Durán y Guayaquil), Manabí (El Carmen), Pichincha (Quito, Puerto Quito, San Miguel de los Bancos, Pedro Moncayo, Mejía, Rumiñahui) y Santo Domingo (Santo Domingo, y La Concordia).