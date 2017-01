Un sismo de 5.4 grados en cantón Atacames se sintió en Quito

Un sismo de 5.4 grados en la escala de Richter fue registrado a las 09:22 de este martes 31 de enero del 2017, en el cantón de Atacames, en la provincia de Esmeraldas, informó el Instituto Geofísico en su cuenta de Twitter.

El movimiento telúrico fue localizado a 9.45 kilómetros de profundidad, de ese cantón esmeraldeño.

La localidad ha sido uno de los sitios en donde se han presentado sismos tras el terremoto del pasado 16 de abril.



Según un reporte del Geofísico, hasta las 06:00 de este martes se contabilizaron 3 278 réplicas del terremoto.



Usuarios de las redes sociales expresaron en la cuenta del IG, en Facebook, que el sismo fue sentido también en otras ciudades como Quito, Ibarra, Santo Domingo y Guayaquil.



Entidades públicas y privadas en Quito evacuaron tras el sismo



Varios edificios del centro, norte y sur de Quito tuvieron que ser evacuados tras el sismo con epicentro en Atacames, Esmeraldas.



Según el Ecu 911, hasta las 09:45 de este martes 31 de enero del 2017 se registraron 17 llamadas de consulta provenientes de varios sectores del norte y sur de Quito. No se registraron daños en la capital.



En sectores como: La Carolina, avenida De la República, av. Amazonas, Ministerio de Finanzas, Cooperativa 29 de julio en la Magdalena, en el sur de la ciudad; y Colegio Las Doroteas Magdalena las personas salieron de los edificios a zonas seguras y pusieron en práctica sus planes de evacuación.



Según Christian Rivera, director del Centro de Operaciones de Emergencia, la Secretaría de Seguridad activó sus operaciones y acudió a las entidades que pidieron la presencia municipal.



Alrededor de las 10:00 las personas iniciaron su retorno a los edificios, después de asegurarse de que no existían riesgos.



Tras la alerta, el alcalde de Quito, Mauricio Rodas, indicó en su cuenta de Twitter que "no se registran afectaciones en Quito" El Burgomaestre dijo que se mantiene el monitoreo de la situación en la ciudad.



El Instituto Oceanográfico de la Armada (Inocar) descartó la alerta de tsunami en esa zona de la Costa del Ecuador.

El movimiento telúrico ocurrió durante un simulacro que llevaba a cabo la Secretaría de Gestión de Riesgos como parte del plan preventivo antes desastres.