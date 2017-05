Superintendencia declaró en liquidación forzosa a la Cooperativa Escencia Indígena

La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) intervino a escala nacional a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Escencia Indígena hoy, lunes 29 de mayo del 2017.

Según el organismo de control, se detectó mala gestión en la recuperación de la cartera de crédito, adquisición de activos improductivos y gastos no revelados en los estados financieros.



Por esas causales se declaró la liquidación forzosa de la entidad financiera en aplicación a los numerales 2 y 5 del Artículo 303 del Código Orgánico Monetario y Financiero, dijo el organismo.

Pedro Brito, superintendente de la SEPS en Tungurahua, indicó que no se cumplió el programa de ‘supervisión interna’ a la que estaba sometida la cooperativa y no se pudo superar una deficiencia patrimonial de USD 3,7 millones originada por pérdidas acumuladas que alcanzaron los USD 7,4 millones.



El funcionario explicó que presentó la información a la Fiscalía para que se realice las investigaciones.



La Corporación de Seguro de Depósitos devolverá depósitos de entre USD 1 000 hasta 32 000 a los socios de la entidad financiera. La devolución ordenada de estos recursos se prevé que inicie a partir de la segunda quincena de junio.



Brito aseguró que la administración de la cooperativa está en manos de un liquidador. “El sistema financiero popular y solidario de la provincia es sólido. Ambato representa la tercera parte del sistema financiero y es un caso aislado. No hay por qué preocuparse a escala del sector”.



Mencionó que el exgerente de la entidad financiera está detenido.

En Ambato el cierre de las puertas de la Cooperativa de Ahorro y Crédito atrajo a decenas de cuenta ahorristas. Ellos se concentraron en las afueras de la entidad financiera, ubicada en las calles Juan Benigno Vela y Espejo, en busca de información.



El ahorrista Juan López llegó a la entidad financiera para reclamar por los USD 35 000 que cobró por una indemnización, tras 16 años de juicio, y los depositó en una cuenta de esta entidad financiera. “Es inaudito que pese a que las autoridades ya sabían que estaba funcionando mal no cerraron a tiempo. Es un engaño para los cuenta ahorristas”.