Sentencia 'histórica' ordena nueva investigación por 43 estudiantes desaparecidos en México

La investigación sobre la desaparición de 43 estudiantes de magisterio que conmocionó a México en 2014 deberá ser revisada y puesta en manos de una comisión de la verdad, según una sentencia judicial calificada de “ histórica ” por familiares de los jóvenes, pero cuestionada por la fiscalía general.

Un tribunal federal con sede en el estado de Tamaulipas (noreste) ordenó “reponer la investigación” sobre el llamado caso Ayotzinapa en respuesta a dos amparos de revisión solicitados por los acusados del crimen y no por los familiares de los estudiantes, detalló el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).



“Con relación a la investigación del 'Caso Ayotzinapa', se estableció que no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial por parte de la Procuraduría General” (fiscalía) , señaló el CJF en un comunicado.



La Procuraduría General informó en un comunicado que no ha sido notificada de esta sentencia pero que ya analiza los términos de la misma “ para determinar las acciones que correspondan conforme a derecho ” .



“No se comparte el criterio de los magistrados (....) pues desconoce la división de poderes y las facultades de persecución, investigación y el ejercicio de la acción penal”, añadió la fiscalía.



Los 43 estudiantes fueron detenidos arbitrariamente el 26 de septiembre de 2014 por policías de la ciudad de Iguala, en el violento estado de Guerrero (sur) , quienes los habrían entregado a sicarios del crimen organizado, según la investigación oficial.

Los criminales los habrían asesinado e incinerado sus cuerpos para luego arrojar sus cenizas a un río, versión que ha sido cuestionada por expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).



El caso supuso una grave crisis para la administración del presidente Enrique Peña Nieto, además de generar una ola de indignación a nivel internacional.



“La resolución (...) viene a confirmar que la verdad en el caso Ayotzinapa no está dicha, que el paradero de las víctimas no está esclarecido y que el actual Gobierno federal incurrió en múltiples irregularidades durante la investigación”, indicó la organización de derechos humanos Centro Prodh en un comunicado.

Sentencia “histórica”

La sentencia pide al ministerio público que presente dictámenes elaborados por peritos independientes que cumplan con lo establecido por el derecho internacional, pues “se determinó que hay indicios suficientes para presumir que las confesiones e imputaciones en contra de coinculpados fueron obtenidas mediante tortura”, indicó el CJF.



“Ante las graves violaciones a los derechos humanos (...), y debido a que se ordenó investigar la participación de autoridades de los tres niveles de gobierno, aunado a que en México no se cuenta con una Fiscalía independiente, se determinó crear la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia”, agregó el fallo.

La fiscalía aseguró en su comunicado que “la investigación continúa y se trabaja en diferentes líneas”, entre ellas las de la CIDH.



Sobre esta sentencia, el centro Prodh -que ha brindado asesoría a las familias de los estudiantes desde el inicio del caso- destacó que el fallo recomienda considerar la participación de los expertos de la CIDH en la nueva investigación.



“Ordenar medidas proactivas para esclarecer efectivamente un caso ... es (una acción) inédita en el mundo jurídico mexicano y por eso decimos que es una sentencia con carácter histórico”, dijo a la AFP Santiago Aguirre, subdirector del Centro Prodh.



Dicha comisión estará integrada por los representantes de las víctimas, la autónoma Comisión Nacional de Derechos Humanos y el ministerio público federal, precisó el CJF.



“Entiendo que ha influido mucho lo que nosotros hemos denunciado sobre la irregularidad en las investigaciones”, dijo por su parte Vidulfo Rosales, abogado de los deudos.



Un informe de la ONU difundido en marzo estableció que “ hay fuertes elementos de convicción ” para considerar que al menos 34 personas arrestadas por el caso fueron torturadas y muchas de ellas detenidas arbitrariamente.



El informe señala también a elementos de la fiscalía, la policía federal y militares de la Marina como involucrados en estas violaciones que “ fueron a su vez inadecuadamente investigadas y encubiertas ” .