La Senescyt busca una salida para la Universidad Santa María

El secretario de Educación Superior, Augusto Barrera, recorrió los salones y habló con algunos estudiantes de la Universidad Santa María, en Guayaquil. El pasado jueves mantuvo una reunión con los directivos del centro de estudios, quienes anunciaron el cierre de inscripciones debido a complicaciones para registrarse como universidad ecuatoriana.

“Mi posición es que hay que hacer todo lo posible por mantener la oferta educativa pública y privada. No es posible el cierre de una universidad si lo que queremos es ampliar las oportunidades”, dijo Barrera.



La Universidad Federico Santa María de Chile abrió su campus en Guayaquil hace 21 años. En el 2010 la operación de las universidades extranjeras se complicó, debido a ciertas disposiciones de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES).



Cinco años después comenzó los trámites para convertirse en la Universidad del Río, con el auspicio de la sede chilena y de la fundación Nicasio Safadi. Sin embargo, las reformas a la LOES a través del Código de Ingenios pusieron otro alto.



El cambio del artículo 161 de la Ley impide que la sede chilena sea la promotora. Este numeral prohíbe celebrar convenios con promotores, autoridades, directores, entre otros.



Para el secretario de la Senescyt, ese artículo debe ser replanteado, sin olvidar que la educación no puede ser una actividad con fines de lucro. “La universidad es un servicio que puede ser prestado por un privado, pero no puede convertirse en un negocio, hay una función social en esta labor”, aclaró.



El titular de la Senescyt se reunió con el presidente de la Junta Directiva de la Universidad Santa María, Roberto Hanze; el prorrector Fernando Maldonado; y, Anastasio Gallego, miembro alterno de la Junta Directiva. Catalina Vélez, presidenta del Consejo de Educación Superior, también fue parte del análisis.



La legisladora Dallyana Passailaigue, del PSC-Madera de Guerrero, pidió la semana pasada ante la Asamblea Nacional la derogatoria de 24 reformas a la LOES, a través del Código Ingenios.