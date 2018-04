La Seguridad fronteriza será la prioridad en la Asamblea Nacional

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

En la última reunión de la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas (Alianza País), con los representantes de cada bancada, acordaron dar prioridad a todas las iniciativas legales sobre seguridad. Esto se ratificó el martes, 17 de abril del 2018, en la sesión del Pleno.

Entre las normativas que concentran la atención de los legisladores están, al menos, dos: la modificación de la Ley de Seguridad Pública y del Estado y la aprobación de una ley que regule todos los servicios de Inteligencia.

Sin embargo estos proyectos no existen aún. Por lo que las reformas a las leyes que son necesarias para mejorar la seguridad en la frontera tomarían, al menos, cuatro meses en aprobarse. Esto solo en caso de que lleguen a presentarse propuestas ante el la Asamblea en los próximos días.



Ya que el proceso legislativo establece que pasen por un proceso de calificación, creación de informes en las comisiones, socialización, dos debates y un veto Ejecutivo.



Aunque las intenciones de los asambleístas, de dar prioridad a la frontera se notaron en sus discursos, la seguridad de Estado no constaba en la agenda de la sesión 509.



Este fue incluido por el esmeraldeño Lenín Plaza, de AP. Él propuso debatir una resolución para que los ministros del Interior, César Navas; Defensa, Ricardo Zambrano; y Relaciones Exteriores, María Fernanda Espinosa, den explicaciones, en comisión general, de lo realizado para la seguridad nacional y, sobre todo, para saber qué se hizo por el equipo periodístico de EL COMERCIO, que fue secuestrado y asesinado en la frontera norte.



El debate se extendió hasta el final de la tarde y no concluyó hasta el cierre de esta edición. La resolución inicial planteaba incluso la creación de otra comisión ocasional, para tratar el tema de preciso de la frontera. Para que justamente tramite las leyes necesarias para precautelar la seguridad estatal.



En medio del debate surgió la idea de empezar por un proyecto ya existente: el de Desarrollo Fronterizo, presentado en julio de 2018. Aunque el proyecto tiene un eje económico, la mesa que se encargue de tramitarlo podría incluir cambios que se orienten, además, hacia el tema de la seguridad.

La nueva prioridad de la Asamblea no solo choca con la falta de los proyectos legales específicos, sino también con la necesidad del Gobierno Central de impulsar su plan económico para el que se requerirá de la aprobación de varios otros proyectos.



La Comisión de Soberanía, Seguridad y Relaciones Internacionales, que es la encargad de tratar los proyectos el tema no discute ninguna reforma sobre la seguridad del Estado, especialmente en el tema de la frontera, según contó el legislador parte de la Mesa, Fabricio Villamar (Creo).



Doris Soliz (Revolución Alfarista), presidenta de la Comisión, advirtió que las propuestas de leyes deberían provenir directamente desde el Ejecutivo para ganar tiempo en el proceso. Esto pese a que, bajo su dirección, la Comisión se paralizó, ya que la mayoría de los otros miembros pedían su renuncia de la dirección.



La legisladora correísta advirtió que se deben atender los problemas de manera integral y no responder a una coyuntura que cobró relevancia por el secuestro y asesinato de los periodistas y también del último secuestro de dos ciudadanos de Santo Domingo, que se hizo público apenas ayer.



Soliz adelantó que una de las reformas necesarias es la creación de un organismo estatal que coordine las acciones de seguridad y de Inteligencia.



Pero otros integrantes de la misma Comisión piden más cambios a la legislación. René Yandún, de la Bancada de Integración Nacional (BIN), defendió la necesidad de una Ley de Interceptación de Aeronaves y Embarcaciones y otras reformas que tienen que ver con las Fuerzas Armadas.



Lo único que se ha discutido en la Mesa, al momento, son los cambios a la Ley de Seguridad Pública, pero sobre el tema específico de la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain), que se dio luego de que el Presidente propusiera, en un inicio, su eliminación.

En contexto

​

El segundo secuestro en el último mes hizo que la Asamblea Nacional debata una resolución sobre la seguridad del Estado en la frontera norte. Esto justamente dos semanas después de que el presidente Lenín Moreno lanzara su plan económico.