Filtraciones se adelantan a la actuación fiscal dentro del caso Odebrecht

La audiencia en la que la Fiscalía formulará cargos al excontralor del Estado Carlos Pólit será a las 15:00 de mañana. Es decir, seis días después de que audios filtrados desde Perú y Brasil revelaran que Odebrecht presuntamente pagó USD 4,1 millones al exfuncionario.

Ese material ya estaba en poder de la Fiscalía desde inicios de junio, cuando llegó a un acuerdo de cooperación con la constructora brasileña. ¿Por qué en el caso de concusión, en el que se investiga a Pólit, no se difundieron los detalles de ese material antes de que llegarán datos desde Brasil?



La Fiscalía advierte que este expediente recién se hará público luego de la audiencia de mañana. Pero aclara que en los procesos sobre lavado de activos y asociación ilícita los datos los pueden conocer todos. Sin embargo, esta última causa, en la que está procesado Ricardo Rivera, tío del vicepresidente Jorge Glas, permaneció bajo sigilo 18 días, pese a que ya había superado la fase reservada de investigaciones.



El sigilo se levantó solamente después de que el juez Fernando Freire se pronunciara. Bajo reserva también están los términos del acuerdo con la constructora brasileña, que está vigente desde el 8 de junio. Pero en República Dominicana, por ejemplo, ocurrió lo contrario.



Medios locales informaron en febrero que el procurador general de esa nación, Jean Alain Rodríguez, reveló todos los detalles del acuerdo con Odebrecht. En Ecuador, las investigaciones arrancaron el 22 de diciembre y tras siete meses y medio de pesquisas 12 personas están detenidas o con arresto domiciliario y una se encuentra prófuga. Luego de que mañana se formulen cargos en su contra, Pólit también será considerado oficialmente prófugo, pues se encuentra en los EE.UU. Él dejó el país el 26 de mayo, y la Fiscalía abrió la indagación previa siete días después.



La Fiscalía dice que cuando el excontralor dejó Ecuador no había ningún proceso en su contra. “El sistema legal penal ecuatoriano no permite que ante solo la sospecha se pueda, por ejemplo, prohibir la salida del país”, aseguró Baca. Desde el inicio de las indagaciones, la entidad ha pedido asistencias, por ejemplo, a EE.UU., Brasil, Suiza, España, etc. Además, un juez resolvió que las instituciones públicas se abstengan de celebrar contratos con Odebrecht.



También se allanaron las oficinas de Metro Quito y el fiscal Baca Mancheno se ha reunido con autoridades judiciales de Brasil y de Panamá, para tratar este caso de corrupción. Pero el expresidente del Colegio de Abogados de Pichincha, José Alomía, cuestiona que hasta el momento no haya altos funcionarios detenidos, más allá del exministro de Energía Alecksey Mosquera.



En Perú están arrestados el expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia. Además está procesado y prófugo de la justicia el expresidente Alejandro Toledo. En Panamá, la justicia involucró al expresidente Ricardo Martinelli y a varios familiares. En Brasil son señalados los expresidentes Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff dentro del caso Lava Jato, que incluye la trama Odebrecht.



En el caso ecuatoriano, el vicepresidente Jorge Glas es mencionado en los audios difundidos desde el extranjero, aunque él ha dicho que es inocente y que no hay pruebas. En una de esas grabaciones, el delator José Conceição Santos sostuvo que el Segundo Mandatario le había pedido plata para todos los contratos. Este material causó polémica, pues el perito José Luis Fuentes fue detenido y acusado presuntamente de alterar el texto en el que aparece el nombre del Vicepresidente en el siguiente texto mencionado por Santos: “Pero yo supe que Jorge Glas está haciendo caja pidiendo plata, mucho dinero”.



El perito no habría mencionado el nombre que aparece en la grabación filtrada en Perú. Esta no es la primera vez que desde el exterior aparece material antes de que haya un fallo judicial en el Ecuador. Eso ya ocurrió con un documento que involucró a Mosquera. Un oficio del Supremo Tribunal Federal de Brasil reveló las delaciones de dos colaboradores de Odebrecht sobre el supuesto pago de USD 1 millón “a un representante del Ministerio de Energía”.



Esa revelación se conoció el 19 de abril pasado y Mosquera fue detenido dos días después. La Fiscalía de entonces aseguraba que el arresto no se produjo por esa documentación filtrada, sino porque la investigación empezó 5 meses antes. Esta vez, Baca Mancheno ha asegurado que irán “detrás de todos los culpables”.