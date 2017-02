Habrá segunda vuelta entre Moreno y Lasso, según el conteo rápido de Participación Ciudadana

A las 21:05 de este domingo, 19 de febrero del 2017, la Corporación Participación Ciudadana (PC) dio a conocer los resultados del conteo rápido de la elección de Presidente y Vicepresidente en Ecuador.

Con estos resultados no oficiales, se muestra que habría una segunda vuelta entre Lenín Moreno (Alianza País) y Guillermo Lasso (Creo-SUMA).



A continuación los resultados que dio a conocer la organización:



Lenín Moreno 38,8%, con el 1% de margen de error.

Guillermo Lasso 28,2% con un 0,8 de margen de error.

Cynthia Viteri 16,4% con el 0,6 de margen de error.

Paco Moncayo 6,9% con 0,3 de margen de error.

Abdalá Bucaram 4,9% con el 0,3 de margen de error.

Iván Espinel 3,2% con 0,1 de margen de error.

Washington Pesántez 0,8% con un 0,1 de margen de error.

Patricio Zuquilanda 0,8% con 0,1 de margen de error.



Según Hidalgo, estos resultados son aproximaciones no oficiales. La muestra se estableció en el 87,4% de las 10 500 juntas en las que tuvieron sus delegados acreditados. Además, que el margen de error global es del 1%.



Hidalgo añadió que tuvieron un retraso en su conteo porque sus delegados no tuvieron facilidades para trabajar. Sin embargo, todos los problemas fueron solucionados por el Consejo Nacional Electoral (CNE).