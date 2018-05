Secretaría general de la OEA pide nuevas elecciones en Venezuela

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Un informe de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), encabezada por Luis Almagro, concluye que las elecciones del domingo, 20 de mayo del 2018, en Venezuela se celebraron sin el respeto a las garantías básicas, por lo que considera necesario la repetición de los comicios.

El informe, publicado el 22 de mayo, aseguró que las elecciones del domingo, en las que se registró una amplia abstención y salió reelegido como presidente de Venezuela Nicolás Maduro, no contaron "con las garantías necesarias ni se respetaron los principios básicos de toda elección".



En concreto, la Secretaría General consideró que "la participación política fue violentada una y otra vez impidiendo candidaturas y obstaculizando el voto de millones de venezolanos que viven en el extranjero" y que no pudieron actualizar sus datos o inscribirse en el Registro electoral.



El informe hace referencia a la imposibilidad de competir en las elecciones de los principales líderes de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) que estaban inhabilitados, como es el caso de Henrique Capriles, o cumpliendo penas por delitos contra el Gobierno, como el preso Leopoldo López.



La MUD no participó en los comicios por considerarlos un "fraude" y llamó a la abstención, que llegó casi al 54%, el índice más alto en presidenciales venezolanas de las últimas dos décadas.



Además, para la Secretaría General de la OEA "el voto de la ciudadanía venezolana no fue ni libre, ni secreto, ni universal" pues asegura que se instalaron 1 400 "puntos rojos", unas carpas que el chavismo coloca muy cerca de los centros de votación en todas las elecciones para hacer propaganda.

La Secretaría General afirmó que el sistema estaba diseñado para "beneficiar a los candidatos oficialistas" y garantizar una victoria de Maduro frente al exgobernador Henri Falcón, que quedó segundo seguido por el expastor evangélico Javier Bertucci y el ingeniero Reinaldo Quijada.



Debido a ese "atropello", la Secretaría General concluyó que es necesario que se celebren nuevas elecciones.



"No sólo es necesario que haya nuevas elecciones, sino que estas se den en el marco de los estándares internacionales mínimos inherentes a todo proceso electoral. Este informe puede ser de gran utilidad para recuperar el sistema electoral venezolano, que será pieza clave para el retorno a la democracia en el país", reza el documento.



El informe, publicado hoy, ha sido elaborado con base a declaraciones de actores políticos clave, informes técnicos de observación nacional, comunicados de prensa de instituciones públicas e información difundida por medios de comunicación y redes sociales, según indica el propio documento.

No equivale a un informe de observación electoral, un tipo de misiones que la OEA comenzó en 1962, y que el organismo llevó a cabo en Venezuela 11 veces entre 1992 y 2006, fecha de la última invitación.



Los observadores internacionales que participaron en las presidenciales venezolanas, entre los que se encontraba el expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, avalaron el proceso y pidieron reconocer la reelección de Nicolás Maduro.



Los elecciones han generado expresiones de rechazo del Grupo de Lima, que agrupa a 14 países de América, así como de Estados Unidos, España y Reino Unido; mientras que países cercanos a Maduro, como China, Bolivia, Rusia e Irán, han llamado a reconocer los resultados.