La Secom desautorizó el 'Enlace Ciudadano' de Jorge Glas

La Secretaría Nacional de Comunicación (Secom) emitió un comunicado oficial la tarde de hoy, 5 de agosto del 2017, en el que señaló que el 'Enlace Ciudadano', realizado este sábado por el vicepresidente Jorge Glas, no tiene la aprobación del Estado.

Según el documento, los únicos espacios autorizados para la rendición de cuentas del presidente de la República, Lenín Moreno, son: El Gobierno Informa, los Ministros y Secretarios de Estado (mediante sus esquemas informativos y de opinión en los medios de comunicación) y el contacto directo que mantiene el Primer Mandatario con los ciudadanos en actos públicos.



De esta manera, la Secom desestimó la veracidad de cualquier otro espacio utilizado, sea digital o tradicional, para informar sobre las actividades que realiza el Jefe de Estado. "El Gobierno Nacional no se responsabiliza por ninguno de los mensajes que se difundieron en el denominado programa ‘Enlace Ciudadano’, que ratificamos no es un espacio informativo gubernamental", señala el documento.



Según la Secretaría, no se ha solicitado a los medios de comunicación (televisivos o radiales) la transmisión voluntaria -ni a través del mecanismo de cadena nacional- de este acontecimiento político ni en la provincia de Manabí ni en el resto del país.



Además, la Institución denunció las cuentas en redes sociales empleadas en este espacio político, @EnlaceCiudadanoEcuador en Facebook y @EnlaceEc en Twitter- de las que señaló que su titularidad corresponde a la institución. "Las cuentas han sido reportadas a los administradores de ambas redes tras registrarse la suplantación de la administración y la difusión de materiales y contenidos no autorizados".



Cabe señalar que el 'Enlace Ciudadano' fue creado en el gobierno del expresidente Rafael Correa, quien lo utilizaba para dar un informe semanal de las actividades durante su mandato.



La mañana de hoy, Glas dirigió esta charla a la ciudadanía desde Santa Ana, Manabí. Allí habló sobre temas como su presunta vinculación con el caso Odebrecht, la limitación de sus funciones como vicepresidente y la supuesta imposición de la agenda de Guillermo Lasso en las actividades del Gobierno.