Piñera acusa a Bachelet de dejar Chile 'empantanado' y peor de lo que recibió

El exmandatario de Chile y candidato a la reelección Sebastián Piñera acusó hoy, 16 de agosto de 2017, a la presidenta de su país, Michelle Bachelet, de dejar un país "empantanado" y con una situación peor de la que encontró a su llegada al Gobierno.

Tras una reunión en la periferia de Buenos Aires con el presidente de Argentina, Mauricio Macri, Piñera opinó que Chile "va por un camino equivocado", ya que el país austral está "estancado" y "destruye los trabajos, no mejora los salarios, no enfrenta con voluntad y decisión el grave problema de la delincuencia y la crisis de la salud".



"La mayor satisfacción de un presidente es que, cuando deje el Gobierno, deje un país mejor que el que recibió, y yo creo que este Gobierno no puede decir lo mismo", aseveró el exmandatario en declaraciones a EFE.



Piñera, candidato a las elecciones presidenciales chilenas del próximo noviembre por la formación conservadora Chile Vamos, se mostró confiado en estar "preparado" para "sacar al país del empantanamiento en el que está, ponerlo de pie y en marcha".

Sobre la disputa en torno al aborto en Chile, dijo que le parece "muy bien" que se debata "con altura de miras", aunque reafirmó su postura contraria a la interrupción del embarazo.



Acerca de los temas tratados en la reunión con Macri en la residencia presidencial de Olivos, el político y empresario chileno destacó, "además de cuestiones internacionales", la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado y la integración física y económica entre ambos países.



Tras el encuentro, en el que también estuvieron presentes los ministros argentinos de Hacienda (Nicolás Dujovne), de Seguridad (Patricia Bullrich) y de Interior y Obras Públicas (Rogelio Frigerio), Piñera subrayó la buena relación de "amistad" que mantiene con Macri y afirmó que, unidas, las dos naciones "van a lograr avanzar más rápido y llegar más lejos".



Piñera también ensalzó la gestión de Macri en Argentina, "a pesar de que le ha tocado difícil".



"Hoy día Argentina es un país que está renaciendo, está empezando a crecer de nuevo, a crear trabajos, está enfrentando y no acumulando sus problemas", opinó.



Con respecto al contenido de la reunión, Piñera detalló que en ella se habló de "cómo unir fuerzas para combatir con mayor eficacia la drogadicción, el narcotráfico y el crimen organizado", así como fortalecer la integración económica" y "mejorar la infraestructura y la integración física entre los países", lo que concretó en mejoras de los corredores biooceánicos y los pasos fronterizos.

El candidato a presidente y empresario aseguró que charlar con Macri "siempre le inspira" y añadió que "tal vez" el hecho de que los dos hayan sido presidentes les permite "tener un diálogo mucho más maduro y más constructivo".