Juan Manuel Santos afirma que periodistas ecuatorianos fueron asesinados en territorio colombiano

El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, aseguró en una entrevista con el periodista Fernando del Rincón, transmitida por la cadena de noticias CNN, que el equipo periodístico de EL COMERCIO fue asesinado en territorio colombiano.

“Estos delincuentes siempre usan la frontera a su favor. Tenemos claro que los secuestraron enEcuador y lo llevaron posiblemente a Colombia. Eso no lo muy teníamos claro, ya lo tenemos claros. El asesinato se realizó en Colombia”, reconoció el Primer Mandatario colombiano.



La entrevista se había realizado el viernes 13 de abril de 2018, pero fue transmitida este domingo pasadas las 18:00.



"Me duele inmensamente esto que ha sucedido, y por eso hemos estado desde el primer momento desde que se presentó ese hecho del secuestro muy pendientes, muy en comunicación con el gobierno ecuatoriano, muy en comunicación con el presidente Lenin Moreno, para ver cómo podemos ayudar, cómo podemos ser solidarios" indicó Santos en parte de la entrevista.



Además, afirmó hoy, 15 de abril del 2018, que el secuestro y asesinato de los tres miembros de este Diario a manos de una disidencia de las FARC "es un golpe muy duro" para la libertad de prensa.



"Reitero mi condena y la de todo el pueblo colombiano a ese terrible asesinato de los periodistas ecuatorianos, eso nos ha dolido muchísimo a los colombianos y es un golpe muy duro a la libertad de prensa, a los periodistas, a los colombianos, a los ecuatorianos, a la región", dijo en la clausura de la Asamblea de medio año de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en Medellín.



En este sentido aseguró que "apenas sucedió el hecho" se comunicó con el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, con quien ha mantenido "una comunicación muy fluida" y ordenaron a los ministros de Defensa, directores de Policía, así como comandantes de las diferentes fuerzas militares "que mantuvieran un permanente contacto".



"Eso ha sido así desde el primer momento hasta ayer mismo que volví a hablar por enésima vez con el presidente Moreno", agregó el gobernante.



El pasado 26 de marzo el periodista Javier Ortega, de 32 años; el fotógrafo Paúl Rivas, de 45, y el conductor Efraín Segarra, de 60, fueron secuestrados por disidentes de las FARC en la zona ecuatoriana de Mataje, que hace parte de la provincia de Esmeraldas, fronteriza con Colombia.



El equipo periodístico recababa información en la zona de frontera sobre los ataques guerrilleros registrados en esa región desde el pasado mes de enero.



Luego de 18 días de incertidumbre, Moreno confirmó el pasado viernes que los tres fueron asesinados.



Ambos países consideran como responsable del secuestro y asesinato a Walter Patricio Arizala Vernaza, alias 'Guacho', quien lidera un grupo de al menos 50 hombres que decidieron no acogerse al acuerdo de paz que la antigua guerrilla de las FARC y el Gobierno colombiano firmaron en 2016.



A ello se refirió el presidente Santos cuando habló del fronterizo Tumaco, un municipio de gran extensión que tiene el mayor número de hectáreas sembradas con coca en toda Colombia, donde delinquía "un frente de las FARC, el Daniel Aldana".



"El frente se desmovilizó pero varios integrantes de ese frente, entre ellos alias Guacho se quedó (en armas) inducido por el narcotráfico y los narcotraficantes", subrayó Santos.



Para esos grupos narcotraficantes "esa movida" de desarme de las FARC la vieron "como algo muy peligroso para su negocio", por lo que indujeron a "Guacho" a que siguiera involucrado en actividades ilícitas.



Santos afirmó que ese cabecilla narcotraficante ha sido incluido en la lista de "objetivos de alto valor", de la que dijo que todos los criminales que han sido incluidos "o no están vivos o están en la cárcel".



Por eso, dijo que "Guacho va a caer, tarde o temprano", si bien subrayó que "si pone resistencia será dado de baja".