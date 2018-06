Santiago Chamorro: ‘Control minero se hace mediante pesquisas’

LEA TAMBIÉN

Entrevista al Ing. Santiago Chamorro, subsecretario de Minería, zona 1.



¿Cómo está la actividad minera en el norte de Esmeraldas, una zona afectada por la violencia?



Desde hace un año, en esta zona de frontera no se han otorgado concesiones de minería industrial, para exploración. Hay casos de minería ilegal, que buscamos erradicar. Pero no es fácil, porque existen grupos al margen de la ley, con economías subterráneas, que promueven esa actividad.

¿Es complicado el control en esta región?



Para los operativos que se realizan durante el año se cuenta con apoyo de sistemas de Inteligencia, para determinar acciones o denuncias de los pobladores. Pero, estas últimas son escasas. Por eso hacemos pesquisas en las 38 787 hectáreas de esta zona complicada y de difícil acceso. En los últimos operativos en San Lorenzo incluso tuvimos técnicos apedreados.



¿Ocurre eso a pesar que está prohibida la actividad minera en el área?



Sí. Desde el 2011, por una medida cautelar, se suspendió toda actividad minera en San Lorenzo y Eloy Alfaro.



¿Por qué se dictó esa medida cautelar?



Hace siete años, 60 comunas presentaron una demanda ante la Defensoría del Pueblo -por la contaminación de los ríos de donde toman el agua-. Ésta a su vez presentó una petición al Juzgado de San Lorenzo, que emitió esa medida cautelar para los dos cantones. El 2011 se realizó un mega operativo que dio de baja 67 retroexcavadoras que operaban en el lugar. En el 2016, la Agencia de Regulación y Control Minero hizo 158 inspecciones



¿Cómo saben que no están explotando hoy en ese territorio extenso?



Hay que considerar que la minería ilegal es un efecto, no una causa. Tenemos que analizar por qué esa gente está realizando ese tipo de minería. Los ministerios de Minería y Ambiente, Senagua, los gobiernos descentralizados, entre otros, tenemos aquí una corresponsabilidad.



¿La Unidad de Delitos Mineros está vigilando estos sectores?



Sí, desde hace algún tiempo. Funciona adscrita a la Policía Judicial. Son nuevos delitos y acciones, que se deben ir actualizando, para combatir efectivamente.

En medio de este panorama, ¿la frontera norte puede ser atractiva para la inversión minera?



Hay que ver quién tiene interés en concesionar hoy. La zona se puede prestar para actividades ilícitas que pueden concatenarse con otros delitos, como el lavado de dinero.



¿Cómo se le dice a una persona que no tiene trabajo que no explote?



La minería ilegal es un efecto de la falta de oportunidades laborales. En la zona hay actividades agropecuarias. Pero, la ley señala que hay que pedir permisos para beneficiarse de la minería.



¿Hay fecha para levantar la medida cautelar?



Aún no. Pero el Juzgado de San Lorenzo retomó el caso. Eso es bueno para analizar que entidad públicas obligadas a atender a este sector de la patria han cumplido y quienes no lo han hecho, como se dispuso inicialmente.