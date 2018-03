Salud toma medidas ante alerta de dengue en Perú

Los Ministerios de Salud y Defensa analizan acciones frente a la declaratoria de emergencia por el aumento de casos de dengue en la región de Piura, en el vecino Perú. Entre las acciones por la cercanía de esta zona, Salud contará con el respaldo para militares para reforzar las acciones de fumigación y abatización.

La emergencia sanitaria en Perú fue emitida el pasado 24 de febrero del 2018. Tiene un plazo de 90 días.



Según el decreto peruano, el brote está relacionado con el proceso de reconstrucción tras los efectos del fenómeno El Niño del año anterior. Esto incrementó los potenciales criaderos y la proliferación del mosquito Aedes Aegypti, portador de los virus dengue, zika y chikungunya.



“Como actividades complementarias, hasta la fecha, en la Zona 7 (correspondiente a las provincias de El Oro, Loja y Zamora Chinchipe) ya se han realizado 40 751 abatizaciones (larvicida), 9 548 fumigaciones intradomiciliarias y 476 manzanas fumigadas”, informó el Ministerio de Salud.



La ministra de Salud, Verónica Espinosa, anunció la semana anterior que 492 705 viviendas fueron abatizadas y en 157 277 se realizaron tareas de fumigación, en todo el país. Esto hasta mediados de febrero.



Las autoridades también reforzarán las campañas de prevención y la preparación de los profesionales para la atención durante la temporada invernal. Para evitar el contagio, recomiendan no tener recipientes con agua, botar tarrinas y llantas, usar repelentes y mosquiteros, usar botas de caucho si va a estar en sembríos y hay inundaciones, no automedicarse en caso de malestar o fiebre y acudir al centro de salud en caso de presentar fiebre.



En lo que va del año, Ecuador registra 629 casos de dengue. El 1,27% (ocho casos) a corresponde a dengue con signos de alarma; no hay reportes de dengue grave. Salud aclaró que no hay un aumento frente a años anteriores.



En la zona 7, la más cercana a Perú, se registran 70 casos de dengue hasta la semana epidemiológica 8. En el 2017 hubo 326, un total de 526 en el 2016, y 242 en el 2015.



Perú mantiene un plan de acción en las provincias de Piura, Sullana, Talara, Paita, Sechura, Morropón, Huancabamba y Ayabaca, en la región de Piura. El año pasado esta zona reportó 48 381 casos de dengue y 41 fallecidos.