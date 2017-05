Sacerdote secuestrado en Yemen reaparece en video un año después del rapto

Un sacerdote de nacionalidad india secuestrado hace más de un año por hombres armados desconocidos en la ciudad yemení de Aden, en el sur del país, apareció hoy, 9 de mayo de 2017, en un video pidiendo la ayuda del Gobierno de la India para ser liberado.

La cinta, publicada por el sitio electrónico de noticias local Aden Time muestra a Tom Uzhunnalil con una larga barba blanca, la cara demacrada y muy delgado, que habla con dificultad y lentitud delante de la cámara.



El monje asegura: "mi estado de salud se está deteriorando y necesito ser hospitalizado cuanto antes", mientras en su regazo un cartel escrito a mano indica la fecha de 15 de abril de 2017.

"Me están tratando bien, dentro de sus posibilidades", declara el monje en alusión a sus secuestradores, cuya identidad de desconoce.

Video: YouTube, cuenta عدن تايم



"Se han puesto en contacto con las autoridades indias varias veces, he visto los mensajes y su respuesta es muy muy pobre", explica el religioso cautivo.



"También han contactado al obispo de Abu Dabi (en Emiratos Árabes Unidos) y su respuesta no es muy esperanzadora", añade.

"Ni el obispo ni el Gobierno indio han preguntado qué quieren para mi puesta en libertad", denuncia el monje, visiblemente débil y fatigado.



"Estoy triste por ello", dice, mientras se dirige a su familia suplicando que hagan "todo lo que puedan" para que sea liberado.

Asimismo, asegura que ha recibido los mensajes que le han enviado sus parientes y les da las gracias por el apoyo: "Que Dios los bendiga".



En ningún momento del video se puede saber dónde se encuentra Uzhunnalil, que aparece sentado delante de una tela con estampado de flores, y tampoco se dan a conocer sus captores, que no se dejan ver en la cinta.



El religioso fue secuestrado durante un asalto a la residencia de ancianos de Aden, durante el cual fueron asesinadas cuatro monjas de la congregación Misioneras de la Caridad y otras doce personas, entre ancianos y empleados del centro.



El cura vivía de forma provisional en la residencia, después de que fuera atacada la iglesia que administraba en el barrio de Al Tauahi, en el centro de Aden, donde el vacío de poder y el conflicto armado han hecho que proliferen los atentados, asesinatos y secuestros.