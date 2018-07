Presuntos sacapintas roban USD 17 000 a una mujer, en Ambato

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Dos cámaras de video de un almacén registraron un robo en el centro oriente de la ciudad de Ambato, en Tungurahua, este jueves 19 de julio del 2018.

Los investigadores de la Policía Nacional observaron en las imágenes como una de las dos personas de contextura gruesa desciende de una motocicleta para apuntarle con una pistola a su víctima y sustraerse el dinero. La mujer, de estatura baja y piel trigueña, llevaba en unas bolsas la cantidad de USD 47 000. El dinero fue retirado de una de las entidades bancarias del centro norte de la capital de Tungurahua.

Estela C. contó como el hombre le intercepto y le puso una de sus manos en el hombro y le dijo que se detenga. Segundos después, el asaltante le colocó una pistola en la frente. “Me asuste y solté la plata. El hombre se agachó y cogió una de las bolsas. Se subió a la motocicleta y se fue con dirección al norte de la ciudad”, contó nerviosa la señora.



El asaltante se llevó USD 17 000. Mientras los vecinos de los locales comerciales ayudaron a la mujer a recoger el resto del dinero que estaba esparcido en la acera. Ellos le ingresaron a un almacén por seguridad. La victima logró retener USD 30 000. Los oficiales movilizaron a sus unidades por la ciudad para dar con el paradero de los asaltantes, sin éxito hasta horas de la tarde.



“El robo fue en la modalidad sacapintas cuando la dueña del dinero se dirigía a realizar una transacción. Ella no usó el servicio de traslado de valores que brinda la Policía Nacional. Solo tenía que llamar al ECU 911 para solicitar el servicio de acompañamiento de valores”, aseguró Jorge Arteaga, oficial del Distrito sur de Ambato.



Según los investigadores de la Policía, los sospechosos son buscados desde hace varios días. Los presuntos asaltantes se movilizan en una moto y en un automóvil. “Estamos revisando los videos de la institución bancaria para identificar a otras personas que posiblemente alertaron a los asaltantes. Hemos tomado las declaraciones de los afectados e investigamos otras sospechas”, afirmó Arteaga.



El dinero iba hacer usado en la cancelación de deudas en diferentes almacenes de construcción, proveedores y trabajadores. “Tuve que esperar cuatro meses para que el Estado me pague. Ahora me sucede esta desgracia y todavía no se cómo solucionar el resto de compromisos que tengo”, aseguró la víctima.