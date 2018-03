Rubén Flores: ‘Hay que subir aranceles a 375 partidas importadas’

Entrevista a Rubén Flores, ministro de Agricultura.



¿Cómo se está trabajando el plan económico?



Como frente productivo entregamos nuestras propuestas a la ministra de Finanzas (María Elsa Viteri) el viernes pasado. Este frente está liderado por la ministra de Industrias, Eva García. Fue una reunión de dos horas donde participaron los ministerios de Agricultura, Acuacultura, Secretaría de Reconstrucción, Senplades y también el delegado del Jefe de Estado.

¿Qué se planteó?

​

Un plan que tiene una suma de esfuerzos desde lo microeconómico hasta la política de reconversión industrial y de los encadenamientos productivos, pasando por lo que se tiene que hacer en una economía dolarizada para generar dólares por exportación.



¿En qué medidas existen acuerdos en el Gobierno?



En ofrecer incentivos, como la devolución de tributos al exportador. Pero si se entregan incentivos como Drawback, esos recursos deben invertirse en el propio sector, en programas sustentables.



¿Cómo?



Como lo hecho con la palma africana. Acabamos de firmar un acuerdo con el Ministerio del Ambiente para consolidar la política de la certificación de sustentabilidad de la palma en el mundo. Eso cuesta. La condición de devolución de tributos a la exportación es que el sector productivo invierta esos recursos inclusivamente. Los pequeños agricultores no pueden cargar con el costo de la certificación y en consecuencia esta devolución podría ir a un fondo que les permita financiar ese gasto.



El exministro Carlos de la Torre dijo que no se iba a devolver el Drawback.



Nuestro aporte es que, pensando en la sostenibilidad productiva, tenemos que consolidar programas de este tipo, sustentables e inclusivos.



¿De cuánto es la deuda por el Drawback?



USD 300 millones.



¿Hubo otras propuestas?



La eliminación de los costos de transacción, que tiene que ver con tramitología.



¿La eliminación del impuesto a la salida de divisas está en análisis?



Cuando uno tiene que definir un plan debe entender que cada decisión tiene un impacto en el sector fiscal, externo y monetario. El ISD impacta en esos sectores y ese es un análisis que se sigue haciendo.



¿Cuál es la posición del frente sobre la tasa para controlar el contrabando ?



El control del contrabando es clave en el contexto de la dolarización. Hay resultados positivos con capturas de más de USD 10 millones en los últimos años de cebolla, maíz o carne de cerdo. La tasa se debe mantener. Es legítima porque se cobra por un servicio.



En el sector productivo hay visiones diferentes en materia de la política exterior. ¿Cuál fue la propuesta que presentaron ?Usted mismo no es partícipe de firmar un TLC.



El Presidente nos ha dado un mandato claro: si queremos vender más tenemos que hacer un esfuerzo de ampliar mercados, pero también garantizar el mandato constitucional de cuidar la soberanía alimentaria y sobre todo de sectores sensibles, con procesos de desgravación adecuados. Lo que siempre he dicho es que un acuerdo debe ser el resultado de una negociación inteligente que nos permita generar un equilibrio.



¿Hay una posición consolidada en el Gobierno sobre eventuales medidas restrictivas al comercio?



La Ministra está en un proceso de evaluar todo. Nosotros hemos hablado de 375 partidas que requieren un esfuerzo de control de importaciones, para que se suba el arancel hasta el techo establecido en la OMC. Es un tema de corresponsabilidad. Hay que identificar qué importaciones son las que realmente no son necesarias y hacen que salgan dólares del país.



¿Qué bienes están ahí?



Por ejemplo, bienes superfluos terminados para las industrias de ensamblaje, que son industrias falsas.



¿Autos?



Es parte del análisis del plan.



¿Cuándo se presentará?



Entiendo que el Presidente quiere conocerlo esta semana.



¿Cómo se está enfrentando usted con las protestas de los gremios arroceros ?



Es un tema sensible. Hay 250 000 ha de arroz, donde trabajan miles de pequeños agricultores. De la evaluación hecha en estos cuatro meses, se detectó que se incentivó la siembra del arroz sin planificación con la entrega de kits para mejorar la productividad. Lo que hay es un excedente de arroz y no es de ahora. Tengo arroz acumulado en la Unidad de Almacenamiento (UNA) desde el 2013 y 2014.



¿Cómo se resolverá?



Ya se enviaron a Colombia las primeras 150 toneladas (t) y están por salir 6 000 más. Además, soy parte del Directorio de la UNA y solicité a esa empresa una estrategia de venta para colocar 56 000 t que están represadas en la UNA. Debe entregarla esta semana.





Formación

​

Es economista por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Máster por varias universidades del exterior en especialidades como Economía Agrícola, Análisis Cuantitativo de la Política Agrícola, entre otros.



Experiencia



Presidente de BanEcuador en este Gobierno. Se ha desempeñado como Presidente del IESS, Secretario Técnico de Cooperación, etc.