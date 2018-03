Nueva ronda petrolera atrae a 57 firmas

La búsqueda de capital privado para el sector petrolero continúa. Tras la adjudicación de cuatro campos menores en febrero del 2018, el 13 de marzo Petroamazonas presentó a las empresas interesadas cuatro áreas de crudo y una de gas natural. Por ellas se espera captar una inversión de USD 800 millones.

Entre los campos que salieron a licitación se encuentran Blanca-Vinita, que no generó interés en el proceso anterior, así como Cuyabeno-Sansahuari, Yuralpa, Oso y el campo Amistad, de gas natural.



La producción total de estas áreas asciende actualmente a 43 245 barriles de crudo al día. Pero el objetivo es incrementar en alrededor de 25 000 barriles por día.



En el caso de la producción de gas natural, Álex Galárraga, gerente de Petroamazonas, mencionó que la oferta actual no abastecerá la demanda en los siguientes meses.



En octubre, la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) requerirá 60 millones de pies cúbicos de gas natural y los empresarios, 30 millones. La producción actual de Amistad es de 37,6 millones diarios.



La producción de este campo de gas natural, ubicado en el golfo de Guayaquil, alcanzó un pico en el 2014 con 55 millones de pies cúbicos. Pero luego descendió, informó la empresa Petroamazonas.

Actualmente, este campo registra alrededor de 23 pozos perforados, de los cuales solo cuatro están en producción. “Entre los años 2013 y 2015 se realizaron demasiadas inversiones”, expresó Galárraga.



El Estado no dispone de los recursos para asumir nuevas inversiones que permitan subir la producción en estos campos de crudo y gas. Por esto, se busca el aporte de firmas privadas, dijo Carlos Pérez, ministro de Hidrocarburos.



“Tenemos que priorizar los pocos fondos asignados a Petroamazonas. No tenemos una disponibilidad ilimitada de recursos”, enfatizó Pérez.



Fernando Santos, exministro de Energía, mencionó que la búsqueda de inversión privada para estos campos es la única forma de incrementar la producción petrolera. Sin embargo, mencionó que se debe considerar que actualmente existe una “sobreproducción” de gas natural en el mundo, debido a la explotación de crudo en Estados Unidos.

Por su parte, Luis Arauz, integrante del Foro Petrolero, agregó que estos procesos son el resultado de la desinversión que atraviesa el sector desde el gobierno anterior. “Esta no es la solución (...) Hay que reorganizar esta industria”.



Los detalles de esta nueva rueda de negocios fueron expuestos ayer a los representantes de las 57 empresas interesadas que asistieron a la presentación de esta ronda, denominada Oil&Gas 2018.



En esta negociación se manejarán dos modalidades de acuerdos. Para los campos de crudo, las empresas suscribirán un contrato de servicios específicos. Este prevé que el Estado reconocerá una tarifa por cada barril extraído.



El precio del barril estará indexado al costo del petróleo West Texas Intermediate (WTI), que sirve de referencia para determinar el precio del crudo ecuatoriano.



En el caso del gas, la Ley no permite aplicar el contrato de servicios. La propuesta será firmar uno denominado servicios con financiamiento. Bajo esta modalidad, las firmas deberán presentar sus ofertas para aumentar la producción en Amistad y, “si es rentable, se adjudicará el campo”, precisó el Gerente de Petroamazonas.



Para aumentar la producción de gas natural se requieren alrededor de USD 100 millones. Otra alternativa es importar gas natural desde Perú. En promedio, cada millón de BTU (medida calórica) de este combustible cuesta USD 3,75.

Las firmas interesadas en esta rueda de negocios deberán formalizar su participación ante Petroamazonas y, más adelante, presentar sus propuestas técnicas y económicas.



La petrolera estatal analizará estas ofertas y, si se cumplen todos los requisitos, se adjudicarán los campos en junio próximo. El contrato está previsto que dure 10 años.



Aparte de este proceso, el 22 de marzo de este año se presentará la ronda de los llamados intracampos.



Estos contratos saldrán bajo la modalidad de participación. Luego, en el segundo semestre del 2018, se licitará la ronda de campos del suroriente.

En contexto

​

La Empresa Pública Petroamazonas presentó el 13 de marzo una nueva ronda de negocios, para buscar inversión privada para cuatro campos de crudo y uno de gas. Este proceso se realiza luego de la adjudicación de cuatro campos menores en febrero pasado.