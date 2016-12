Evite robos vehiculares durante las festividades de diciembre

Compras, fiestas, cenas navideñas, reuniones familiares hacen de diciembre uno de los meses más movidos del año. Es por ello que en estas fechas también incrementan los robos a vehículos de acuerdo a datos de la Policía.

Hasta agosto del 2016 la Institución policial reportó el robo de 848 automotores. Y en todo el 2015 la cifra fue de 1 751 automóviles. Es por ello que es recomendable seguir algunas medidas para cuidar su carro durante estos días.



Recomendaciones



Parquear en un lugar seguro: Ya sea que se esté aparcando en la calle o en un garaje opte por zonas con vigilancia. Además, estacione en lugares iluminados.



Poner seguros en las puertas: Siempre asegure las puertas de su auto, aunque esté parqueado en la puerta de su hogar.



No dejar objetos de valor: Una mochila o funda, es suficiente para que el ladrón fije un auto como objetivo fácil. En esta época no deje a la vista los obsequios navideños, es mejor guardarlos en la cajuela



Analizar el entorno: Antes de de abrir el vehículo inspeccione su alrededor. Analice si no existe ningún tipo de peligro, ya sean personas o automóviles sospechosos.

Tener un sistema de seguridad: Existen varios aparatos o métodos que pueden ayudar a mantener seguro su automotor. En el mercado puede encontrar desde alarmas hasta 'Goodlock'. Patio Tuerca explica que este último es un sistema que tiene una clave de tres acciones que se debe realizar en el carro para poder encenderlo.



Portar los documentos del vehículo: Si deja el carro estacionado toda la noche, lleve consigo los documentos de propiedad, como la matrícula.



Cuidado con los accidentes voluntarios: Si un vehículo impacta su auto y se da a la fuga, no lo siga, ya que lo puede guiar hacia una zona con poco tránsito y ejecutar un robo planeado. En estas situaciones es recomendable anotar la placa, modelo y color del auto para luego realizar la denuncia.



Variar las rutas de traslado: Opte por diferentes caminos al conducir para que sus caminos no sean predecibles.