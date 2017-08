Ricardo Rivera pide ‘plata para campaña de vidrio’, en charla con delator

Un nuevo audio del caso Odebrecht evidencia conversaciones entre Ricardo Rivera y el delator José Conceição Santos, expresidente de la constructora brasileña en Ecuador.

A Rivera, quien es procesado por asociación ilícita dentro del caso Odebrecht, se lo escucha decir: “(...) Quiero que me ayudes necesito plata para la campaña de vidrio”. Y el delator responde: “Solo por ti, solo por ti, tú dijiste que tenías los chinos, tenías aquí”.



En otra parte del audio que es parte del proceso judicial también se lo escucha hablar con Santos sobre una cuenta bancaria del exterior a nombre de Tomislav Topic, accionista de Telconet.



Ayer (jueves 3 de agosto), este Diario consultó a Topic sobre esta grabación y dijo: “Hemos relatado todo con absoluta transparencia en la Fiscalía. No tenemos nada que ocultar y hemos presentado toda la información respectiva”.



Y luego añadió que “la Fiscalía tiene a su disposición los estados de cuenta donde se evidencia que nunca hemos recibido ningún depósito ni transferencia”.



El pasado 17 de julio, Topic rindió su versión libre, voluntaria y sin juramento en la Fiscalía y aseguró que Telconet entregó USD 5,7 millones en servicios a TV Satelital, compañía de Rivera, como “cortesía” por la intermediación que efectuó Rivera para que Odebrecht y un grupo chino invirtieran en Telconet.



Jan Topic, hijo de Tomislav Topic, también ha declarado en la Fiscalía. Lo hizo anteayer. A su salida de la diligencia, el empresario (maneja el 83% de acciones de Telconet) dijo que “toda ha sido esclarecido” ante las autoridades.



Este jueves, Aníbal Quinde, abogado de Rivera, dijo a este Diario que se está “poniendo al tanto” de esto y que va “a verificar qué tipos de audios” son.



“Una cosa es el proceso mediático que se sigue y otro es el que jurídicamente afronta mi defendido. En cuanto a este último no tengo constancia de la existencia de dichos audios. De ahí que debo primero cerciorarme de la existencia de aquellos (audios) y de la relevancia que podrían tener en el proceso judicial”, dijo.



Actualmente, la Fiscalía maneja unos 92 cuerpos dentro del expediente por asociación ilícita que se sigue contra Rivera y otros procesados. Eso equivale a unas 9 200 hojas.



Para el próximo 9 de agosto, la Fiscalía citó al vicepresidente Glas, para que rinda su testimonio libre, voluntario y sin juramento, dentro de esta investigación penal.



El funcionario ha asegurado que declarará las veces que hagan falta en la Fiscalía.



La grabación entre Rivera y Santos dura cuatro minutos con 35 segundos. Además de ese audio hay fotografías en blanco y negro de la cita entre ambos en la suite que alquilaba el directivo en el Swissotel, en el norte de la capital.



El 25 de julio, la fiscal Diana Salazar realizó el denominado reconocimiento del lugar de los hechos y recorrió la suite. A decir de las investigaciones, en este departamento se efectuaron pagos de sobornos a funcionarios estatales y empresarios privados.



Según la delación de Santos, publicada esta semana en Perú, Pólit fue uno de los funcionarios que aparentemente visitó esa oficina y recibió dinero. Eso también está en investigación.