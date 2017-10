Ricardo Patiño: ‘En dos preguntas de la consulta diremos que no’

Ricardo Patiñoes uno de los ideólogos de la Revolución Ciudadana. Fue ministro en el Gobierno de Rafael Correa. Actualmente se desempeña como segundo Vicepresidente de Alianza País.

¿Las preguntas de la consulta responden a las necesidades sociales y políticas del país?

​

Hay dos que son claramente inconstitucionales. Una de ellas lleva una trampa.



¿Cuál es esta pregunta?

​

La del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs). A partir de una opinión del presidente Lenín Moreno se pide que se cese a los siete miembros. Esa pregunta conduce en los anexos a tres cosas más. Si la consulta se hace y se los cesa, el presidente de la República va a reemplazarlos.



¿Cuál es la trampa?

​

También de forma inconstitucional el Presidente nombra a los siete. Hace siete ternas y las manda a la Asamblea. Incluso, el anexo dice que si en 20 días la Asamblea no los escoge, se posesionará el primero de la terna. Va a repartir entre sus nuevos amigos esos espacios para que estén contentos.



¿Pero la ciudadanía no sería la que decida si coincide con esa fórmula?

​

Es un golpe de Estado inconstitucional. Esas 7 personas puestas por el Presidente de la República formarán un consejo de transición que evaluará el desempeño de las autoridades designadas por el Cpccs cesado, en el plazo máximo de seis meses. Pudiendo, de ser el caso, declarar la terminación anticipada de sus periodos para convocar a nuevos procesos de selección. Para el efecto expedirá una normativa propia. No existe seguridad jurídica.

¿Cuál sería el efecto?

​

Es el inicio -bueno no es el inicio porque ya están persiguiendo a muchos- pero esto es la consolidación de una persecución política a todas las entidades del Estado.



¿Cuál la posición de Alianza País sobre la reelección indefinida?

​

Cuando se plantea que después de dos periodos una persona no pueda postularse más, le estamos poniendo en condiciones de desigualdad.



Con base a esto, ¿cómo harán la campaña política en caso de que la CC califique las preguntas?

​

En estos dos casos, claramente diríamos que no.



Pero el Presidente del movimiento (Lenín Moreno) dice que sí, y ustedes dicen que no, ¿no hay una incoherencia?

​

El Presidente está en contra del criterio de muchos de nosotros, de la mayor parte de los militantes del movimiento que respetamos el liderazgo de Rafael Correa.



Y ¿cómo será su posición en las otras cinco preguntas?

En los cinco temas posiblemente haya que conversarlo más en el movimiento. Todavía no tomamos una decisión final.