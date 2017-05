Retiran último monumento de la Confederación en Nueva Orleans

En la ciudad de Nueva Orleans en Luisiana (EE.UU.) se retiró hoy (19 de mayo de 2017) la última estatua conmemorativa del movimiento confederado, lo que pone fin a un capítulo de la historia catalogado por muchos como racista.

La estatua del general Robert E. Lee, quien lideró a las tropas de la Confederación durante la Guerra Civil estadounidense, fue erguida en 1884 como un símbolo de la "causa perdida" del movimiento.



La escultura, que estaba ubicada en Lee Circle en la famosa avenida St. Charles, es el cuarto monumento de la Confederación en ser retirado de espacios públicos de la ciudad, luego de que el alcalde anunciara la decisión de empezar a retirarlos el pasado abril.



Decenas de personas se congregaron desde tempranas horas de la mañana en las cercanías del monumento para manifestarse tanto a favor como en contra del retiro de la estatua erguida sobre un pedestal de 18 metros de altura.



Para Sarah Omojola, consejera de la oficina de Luisiana del Southern Poverty and Law Center (SPLC), el retiro de estos monumentos representa una oportunidad para "dejar atrás el racismo".



"Con el retiro de la estatua de Lee y los otros tres monumentos de la Confederación, Nueva Orleans se ha unido a otros municipios del sur que han removido símbolos que socavan la igualdad y alienan a una raza entera", indicó a efe la activista.



El alcalde de la ciudad, Mitch Landrieu, inició en abril el retiro de los monumentos que conmemoran un levantamiento de supremacía blanca que se dio en 1874, así como las estatuas del presidente de la Confederación, Jefferson Davis, y del general P.G.T. Beuregard.



Por precaución, el retiro de los tres primeros monumentos se llevó a cabo a primeras horas de la madrugada en medio de extremas medidas de seguridad; pero el de hoy se realizó durante el día y aún así los trabajadores que desmontaron la estatua llevaban chalecos antibalas y tenían cubiertos sus rostros para evitar ser identificados por temor a sufrir represalias.



La Alcaldía aún no ha anunciado qué hará con las estatuas y los monumentos retirados de los espacios públicos de la ciudad, pero se prevé que sean exhibidos en un futuro dentro del contexto histórico en el que se dieron.



"No hemos borrado la historia, estamos corrigiendo la mala imagen que estos monumentos representan y creando un mejor futuro para todos nuestros niños", dijo hoy el alcalde de Nuevo Orleans.



Landrieu tomó la decisión de retirar los monumentos de sitios públicos tras un tiroteo en el que el supremacista blanco Dylann Roof, quien exaltaba al movimiento de la Confederación, matara a nueve personas en una iglesia afroamericana de Charleston, Carolina del Sur, en junio de 2015.



Tras el trágico incidente, varios estados, entre ellos Georgia, impulsaron cambios para minimizar la visibilidad de los símbolos de los estados secesionistas, que estaban a favor de la esclavitud durante la Guerra Civil.

En abril, el gobernador de Georgia, Nathan Deal, eliminó la denominación de la fecha conmemorativa del movimiento confederado de "Confederate Memorial Day" y lo dejó únicamente como un día festivo estatal.