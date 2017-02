Resultados de la consulta popular no se conocerán este 19 de febrero del 2017

Los electores recibirán una papeleta extra este domingo 19 de febrero del 2017, con el contenido de la consulta popular denominada Pacto Ético, que es impulsada por el Ejecutivo.

Pero ese día de los comicios generales no se podrá conocer qué preferencia se impuso en la votación. El Consejo Nacional Electoral (CNE) confirmó este 14 de febrero del 2017 que no habrá conteo rápido.



Solo está previsto que se aplique ese procedimiento con las elecciones generales de Presidente y legisladores nacionales y provinciales.



La consulta popular planteada por el Ejecutivo busca prohibir que los funcionarios públicos tengan bienes o capitales de cualquier tipo en lugares calificados como paraísos fiscales.



Para la campaña por el Sí y por el No se inscribieron 21 organizaciones sociales y políticas en total. De ellas 12 a favor del Sí y 9 a favor del No. El fondo de promoción electoral asignado por la autoridad electoral para la campaña en medios y vallas fue de USD 576 751 para cada tendencia.



Los que apoyan el Sí tienen derecho a USD 48 062 y los que apoyan el No a USD 64 083. La mayoría de organizaciones sociales y políticas que sí pautaron y utilizaron esos fondos públicos lo han hecho en las últimas dos semanas.



Argumentaron que el fondo es muy bajo para una campaña nacional, por lo que prefirieron hacer una campaña más intensa en menos días. La consulta se dará en medio de una campaña internacional que lidera el Gobierno ecuatoriano en contra de los paraísos fiscales, y que ahora impulsa desde la Presidencia del G77.



El 13 de febrero del 2017, el canciller de Ecuador; Guillaume Long, durante un seminario sobre el tema no quiso pronunciarse respecto al impacto que podría tener un resultado contrario al esperado por el oficialismo o en la consulta popular.



Pero sí aclaró que se trata de una política exterior del Estado y que su futuro dependerá de la voluntad política del próximo Gobierno, que se posesionará el 24 de mayo. Dijo confiar en que se continúe con la lucha en contra estas "guaridas", que sirven para la evasión fiscal y contribuyen con la injusticia social.



La pauta



A dos días de que se inicie el silencio electoral, cinco organizaciones políticas y sociales inscritas para la campaña de la consulta popular no han pautado ni una sola publicidad en radio, prensa, televisión o vallas.



Eso consta en el sistema de monitoreo de promoción electoral del Consejo Nacional Electoral (CNE), este 14 de febrero del 2017.



Las organizaciones a favor del Sí, que no han pautado nada, son la Federación Nacional de Artistas Profesionales del Ecuador y la Asociación de Trabajadoras Remuneradas del Hogar.



Mientras que por el No, las que no han hecho promoción, son el Partido Social Cristiano, Fuerza Ecuador y la Federación Nacional de Cooperativas Pesqueras del Ecuador.



Paúl Almeida, secretario del Partido Comunista y parte del Frente Unidos, afín al Gobierno, aclara que no solo las organizaciones inscritas oficialmente se han involucrado con la campaña. Ellos, por ejemplo, han desarrollado 130 talleres con organizaciones sociales donde se ha debatido y discutido el Pacto Ético.



Reconoce que los casos de corrupción que han involucrado a funcionarios de este Gobierno han sembrado “dudas” entre la gente, pero que se ha hecho un “razonamiento lógico” para no dejarse llevar por una campaña que él califica de sucia.