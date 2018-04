Rescatan a 30 migrantes guatemaltecos secuestrados en el norte de México

LEA TAMBIÉN

Un grupo de 30 guatemaltecos que buscaban llegar a Estados Unidos y permanecían retenidos contra su voluntad en una localidad de Chihuahua, en el norte de México, fue rescatado por la policía, informaron este domingo 15 de abril de 2018 autoridades locales.

El grupo, conformado por 22 hombres, dos mujeres y seis menores de edad, no contaba con documentos legales y se hallaba retenido dentro de un inmueble ubicado en la zona céntrica del municipio de Jiménez, en el sur del estado.



Una de las mujeres, identificada como María Luisa “M” , de 19 años, fue quien logró salir y pedir ayuda, detallaron las autoridades locales.



Una vez rescatados, fueron examinados por médicos de la región y puestos a disposición de una oficina local de la fiscalía general mexicana.



Durante el operativo de rescate se incautaron decenas de teléfonos celulares, equipo electrónico e identificaciones mexicanas aparentemente falsas.



La policía no logró arrestar a ninguna persona responsable de retener a los presuntos migrantes.



El pasado 10 de abril un grupo de 13 personas indocumentadas, originarias de El Salvador, Nicaragua, Guatemala y Honduras fue localizado en una vivienda de la ciudad de Chihuahua, capital del estado, donde dijeron que habían permanecido cautivas durante tres semanas.



En lo que va del año, cientos de migrantes centroamericanos han sido detenidos por autoridades mexicanas durante su trayecto hacia la frontera con Estados Unidos, adonde pretenden ingresar ilegalmente huyendo de la pobreza y la inseguridad en sus países.



Usualmente son trasladados en camiones de carga donde viajan hacinados, además de ser presa habitual de delincuentes que en ocasiones los secuestran y extorsionan, sobre todo en estados con fuerte presencia del crimen organizado.



Hace dos semanas, una caravana de migrantes que protestaba y pretendía llegar a la frontera con Estados Unidos desató una serie de enfurecidos ataques del presidente estadounidense Donald Trump, quien acusó a México de no actuar para detener este flujo y ordenó movilizar a miles de militares para reforzar el límite sur de su territorio.