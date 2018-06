Reportes de la UAFE involucran a funcionarios públicos

LEA TAMBIÉN

Tres funcionarios públicos estarían involucrados en actos de corrupción y un cuarto en narcotráfico, según reportes emitidos por la Unidad de Análisis Financiero (UAFE).

Diana Salazar, directora esa institución, confirmó el 19 de junio del 2018 en una entrevista en Teleamazonas, que esos documentos ya fueron remitidos a la Fiscalía General del Estado para que se inicien las investigaciones correspondientes.



Indicó que no necesariamente se trata de funcionarios de Gobierno.



Este año, la UAFE también envío a la Fiscalía un informe de movimientos económicos inusuales e injustificados de los hermanos Alvarado.



Salazar dijo que a la Fiscalía le corresponde impulsar las diligencias para decidir si formula o no cargos.



Una vez que exista una acusación fiscal, la UAFE presentará su acusación particular.



En la entrevista, Salazar además habló sobre el delito de lavado de activos en el Ecuador y sostuvo que aunque la UAFE es la entidad encargada de prevenir, detectar y erradicar este delito no se ha hecho una evaluación nacional del problema.



Por eso anunció que con el apoyo de la Escuela Politécnica Nacional y con la metodología del Banco Mundial trabajará en la creación de una herramienta que permita presentarle al país cifras oficiales respecto a este tema.



Espera que esa información pueda estar lista en un año aproximadamente.

Para Salazar es necesario un plan para erradicar el lavado de activos. A su criterio debería existir la posibilidad de que este delito sea juzgado en ausencia del acusado y debiera ser imprescriptible.