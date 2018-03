Cuatro temas resaltaron en la rendición de cuentas del Ministerio de Educación

El cambio de la plataforma para subir calificaciones, las acciones para enfrentar casos de abusos sexuales, el trabajo del docente y la educación intercultural bilingüe. Estos cuatro temas destacaron en la rendición de cuentas del Ministerio de Educación.

El evento se llevó a cabo este lunes 12 de marzo del 2018 en el auditorio de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).



El ministro de Educación, Fander Falconí, estuvo acompañado de sus viceministros, subsecretarios, coordinadores y demás funcionarios. Además estuvieron presentes integrantes de la Red del Maestros, docentes, representantes de programas educativos y estudiantes de establecimientos públicos.



Cambio de la plataforma Educa Ecuador



La plataforma Educa Ecuador actual -en la que los docentes suben las notas y las asistencias- “no va más”. Así lo explicó Héctor Moya, coordinador General de Gestión Estratégica del Ministerio de Educación.



Según indicó esta herramienta no estaba ayudando a los maestros para que aceleren su trabajo. Incluso dijo que si los docentes no contaban con Internet ya no podían subir las calificaciones. Esto cambiará.



La idea del Ministerio es que haya una cartilla de notas. Similar a una hoja de cálculo de Excel. Esta calculará promedios y permitirá subirlos de forma más fácil. “Los maestros solo necesitan tener Internet tres veces en el año”, sostuvo.



La reducción del tiempo es de dos horas de permanencia frente al computador a 15 segundos, según el ofrecimiento. “Ese tiempo estará destinado a otras cosas como capacitarse”.



Otro de los beneficios es que habrá contenidos educativos. Se trata de apoyos que tiene el docente para dar sus clases. Hay de todos los niveles: desde preescolar hasta bachillerato.



La plataforma brinda seguridad por medio de las cámaras en las instituciones.



Esta se implementará para los docentes de la región Costa, ya que están próximos a arrancar el nuevo año.



Casos de violación en escuelas y colegios



Sobre los casos del violaciones y abusos sexuales en el sistema educativo, el ministro Fander Falconí exaltó la entrega de 256 causas archivadas o con sanciones parciales a la Fiscalía para que sean tramitadas.



Además explicó que con el apoyo de la comunidad hicieron el lanzamiento del programa Más Unidos Más Protegidos. “No es la persecución a nuestros docentes. Alguien que viola a nuestros niños no puede llamarse docente. Es un agresor y tiene que ser separado de las instituciones educativas”.



Otra de las acciones es la inclusión de más profesionales a los Departamentos de Consejería Estudiantil (DECE). El año pasado se incluyó a 1 314 personas y se invirtió USD 37 millones.



En este año se prevé que se vinculen a 2 300 más con una inversión de USD 67 millones.



El trabajo del docente



El acompañamiento al maestro es uno de los temas que resaltó el titular de la cartera de Educación, Fander Falconí. Con ese objetivo se reducirá el tiempo de “engorrosos trámites”, como el dedicado a llenar las matrices.



Falconí, además, dijo que se revisará el tema del trabajo de los sábados en las instituciones educativas. “Los sábados son de los chicos”.



Para ello se hará una ligera reestructuración administrativa que es competencia del Ministerio de Educación para completar los 200 días laborables. Así como lo establece la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) y los reglamentos. “No hay razón lógica ni pedagógica para ello”.

Además se habló de una capacitación al docente más sostenida. Hay procesos de mentoría, que dan un acompañamiento a los profesores.



Por ejemplo: se ha capacitado 1 378 docentes con una inversión de USD 3,5 millones; USD 1,2 millones a docentes del área técnica; USD 5,3 millones para maestros del bachillerato general unificado.



Educación intercultural bilingüe



La capacitación y profesionalización a profesores bilingües es otro de los propósitos, según el ministro Falconí. En este ámbito han llegado a 8 820 y se invirtió USD 2,5 millones en ello. Los capacitados son parte de las 14 nacionalidades y pueblos indígenas.



En este punto se entregaron textos en diferentes idiomas. En total son 26 200 textos en kichwa, sápara y cofán.



Hay ocho unidades interculturales que tienen bachillerato unificados.



Además hubo una entrega de 170 000 relacionados con temáticas del pueblo afroecuatoriano.