Remisión de cuatro tipo de deudas beneficiará a ciudadanos

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Los ciudadanos podrán beneficiarse de la remisión o amnistía, propuesta en el proyecto de ley económico urgente, para cuatro tipo de obligaciones.

1. Deudas tributarias o fiscales internas del Servicio de Rentas Internas (SRI):



Para acceder a la remisión del 100% de intereses, multas y recargos por deudas pendientes de pago, los contribuyentes podrán presentar su solicitud de facilidades de pago o pagar el capital dentro del plazo de 90 días contados a partir de la entrada en vigencia de la Ley.



Las facilidades de pago serán en cuotas mensuales hasta por un plazo máximo de 2 años.



Las deudas vencidas con posterioridad al 2 de abril de 2018, así como las obligaciones correspondientes a la declaración anual del impuesto a la renta del ejercicio fiscal 2017 no podrán acogerse a la remisión prevista en este artículo.





2. Deudas por impuestos vehiculares, matriculación vehicular e infracciones de tránsito:



Para acceder a la remisión de intereses de los impuestos vehiculares administrados por el SRI, de los recargos establecidos por la Agencia Nacional de Tránsito, por la no matriculación vehicular, y de las multas adicionales del 2% por infracciones de tránsito, vencidos al 2 de abril del 2018, el contribuyente debe cancelar el saldo del capital dentro del plazo de 90 días contados a partir de la vigencia de la Ley.



La entidad responsable podrá otorgar facilidades de pagos hasta por un año. Sin embargo, la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea eliminó esta propuesta en el caso de impuestos vehiculares a cargo del SRI.





3. Obligaciones patronales en mora con el IESS



Para acceder a la reducción de intereses, multas y recargos de obligaciones de aportes en mora, originadas en planillas o establecidas en actos de determinación, resoluciones administrativas, glosas y títulos de crédito emitidos por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), generados hasta el 2 de abril de 2018, se debe pagar la totalidad del valor correspondiente a la obligación patronal.



Por pagos realizados en un plazo de 90 días, la reducción de intereses, multas y recargos será del 99%. Si la cancelación es entre 91 y 150 días, el beneficio de disminución será del 75%. Y, si el pago es entre 151 y 180 días la rebaja es del 50%. Para deudores no vinculados de la banca cerrada de 1999 habrá una reducción del 99% y facilidades de pago de hasta dos años, si la solicita en los 90 días.





4. Deudas con municipios y empresas públicas



Los ciudadanos pueden acogerse a la amnistía del 100% de intereses, multas y recargos derivados de obligaciones pendientes de pago hasta el 2 de abril del 2018 por servicios básicos que proporcionan las empresas públicas de la Función Ejecutiva.



El contribuyente debe pagar la totalidad del saldo en un plazo de 90 días. Las autoridades correspondientes podrán otorgar facilidades de pago hasta por un año. La Comisión estableció que sea sin recargo de intereses.



También entran dentro de la amnistía las deudas de servicios básicos (agua, luz, etc.) , obligaciones tributarias y no tributarias con los Gobiernos Autónomos y Descentralizados (GAD).