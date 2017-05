Reino Unido investigará por qué se ignoró la amenaza de Mánchester

El atentado de Manchester cumple una semana este lunes 29 de mayo del 2017 con una nueva detención y la revelación de que los servicios de inteligencia británicos investigarán por qué ignoraron las advertencias sobre el peligro del autor, Salman Abedi.

La policía anunció un nuevo arresto en el marco de la investigación sobre el atentado de Manchester (noroeste), lo que lleva a 14 el número de detenidos.



El lunes 22 de mayo, Salman Abedi, un británico de origen libio, se hizo estallar en el pabellón Manchester Arena, con capacidad para más de 20 000 personas, justo al final de una actuación de Ariana Grande, provocando la muerte de 22 personas y dejando 116 heridos.



El ayuntamiento de Manchester convocó a un homenaje en el centro de la ciudad este lunes a las 21:31 GMT, el momento exacto del atentado.



Por la mañana, se leyeron ante la sede del gobierno municipal los nombres de los fallecidos, entre ellos seis niños, ante cientos de personas.



Una plaza cercana, la de Santa Ana, que se convirtió improvisadamente en el centro de los tributos, estaba abarrotada de flores, globos y mensajes.



“Trataron de destruirnos pero nos unieron más”, decía uno de ellos.



La BBC y The Guardian revelaron que el Mi5, agencia responsable del espionaje doméstico, abrió una investigación sobre por qué no se actuó contra Abedi ante las repetidas advertencias de que estaba fuera de control y era peligroso, formuladas por profesores y líderes religiosos de la comunidad musulmana de Manchester.



La ministra de Interior, Amber Rudd, defendió a los servicios de inteligencia al afirmar que “desde 2013 han desbaratado 18 planes separados” para atentar, en una entrevista con la BBC. Al mismo tiempo, admitió que habrá demandas para “examinar si hay cosas que se podían haber aprendido”.



“No nos asusta aprender lecciones para mejorar", añadió Rudd.

El atentado eleva la seguridad a principal tema de campaña



En plena campaña electoral para las elecciones del 8 de junio, Rudd tuvo que defenderse también de la acusación de no haber usado el poder de impedir la entrada al país a los yihadistas británicos que vuelven al Reino Unido tras combatir en Siria o Irak.



Según varios medios, tales poderes se han usado sólo una vez.



El atentado, que dejó 22 muertos y 116 heridos, fue el más sangriento en el Reino Unido desde el que sufrieron los transportes públicos de Londres en 2005, hace 12 años, que causaron 56 muertos.



El atentado fue reivindicado por la organización yihadista Estado Islámico (EI).



En total, 1 000 agentes participan en el examen de las 800 pruebas (entre ellas 205 documentos digitales) y el registro de 18 viviendas. Ya se han examinado cerca de 13 000 horas de filmaciones de cámaras de seguridad.



La policía publicó el sábado dos fotos del kamikaze Abedi poco antes de cometer el atentado, en el que se le ve con gorra, gafas y una mochila, e hizo un llamado a testigos.



La investigación no está cerrada, pero la detención de los elementos más peligrosos de la célula que cometió el atentado llevaron a las autoridades a rebajar el nivel de alerta terrorista, del máximo escalón al segundo. Eso significa que es “muy probable” que haya un atentado, pero ya no es “inminente”.



El atentado, como prueba la entrevista a Rudd, hizo de la seguridad el tema dominante de la campaña electoral.



Este lunes, la primera ministra Theresa May -que ha rechazado participar en debates electorales- y el líder de la oposición, el laborista Jeremy Corbyn, responderán por separado a los espectadores de un programa televisivo y serán entrevistados por el periodista Jeremy Paxman.