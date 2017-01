La región andina ecuatoriana soportó bajas temperaturas esta semana

Las bajas temperaturas que se han registrado desde el lunes 23 de enero del 2017 ya no se presentarán los próximos días, aunque las nubosidades y precipitaciones ligeras si podrían continuar, al estar en medio de la época invernal.

Así lo confirmó el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) que indicó que en estos últimos tres días y en diferentes ciudades de Ecuador se han presentado las temperaturas más bajas en lo que va del mes. “Hubo un cambio muy notorio de las condiciones climáticas desde el domingo 22 de enero. Ha sido algo anecdótico porque cuando hay mucha cobertura nubosa la temperatura no tiende a disminuir”.



Las nubes, propias de una época lluviosa que es la que se vive actualmente en todo el país, generan una especie de barrera y generan humedad en el ambiente. Por eso, explicó Wladimir Arreaga, técnico de Pronóstico del Inamhi, días como el del miércoles 25 de enero, con cielos despejados, la energía del frío o el calor que se presenta todo el día se pierde rápidamente en la noche y madrugada al no quedar nubes. Por eso se dan los descensos drásticos de temperatura.

El lunes 23, en la ciudad fronteriza de Tulcán, en la andina provincia del Carchi, el termómetro marcó un mínimo de 0.3° centígrados; en la ciudad de San Gabriel, también en Carchi, fue de 0.9° C y en el sur de la provincia de Pichincha se registraron 5°C. El martes 24, las temperaturas más bajas fueron en Latacunga, con -0.5°C, en el sur de Quito con 1.4° C y en Ambato con 5.6° C.

“Tuvimos un ingreso de un sistema de alta presión por el norte del Ecuador. Este sistema trae condiciones de buen tiempo (cielos despejados) pero también transporta masas de aire frías y secas, una intensa radiación solar sobre todo en la mañana y mediodía y falta de nubosidades en la noche”.



Los cambios bruscos tanto en la temperatura como en las precipitaciones son una consecuencia de un clima afectado por varios factores como el cambio climático y la deforestación, recordó Arreaga. Por ello, en los últimos años ya no hay comportamiento normal en el clima.



Estas condiciones van a cambiar, según el Inamhi, para los próximos días y las temperaturas mínimas –propias para la época- volverán a sus valores normales. Esa transición ya se evidenció este miércoles, debido a que en Quito se registró una temperatura mínima de 4.3° C, que está dentro de lo normal.