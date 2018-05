Reformas a la Ley de Educación Superior se aprobaron con 120 votos

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Tras casi dos años de análisis se desarrolló el segundo debate y la votación de reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) este martes 15 de mayo del 2018. Con 120 votos a favor y una abstención se aprobaron las reformas a la normativa. En total estuvieron presentes 121 legisladores.

La discusión, que duró unas ocho horas, se centró en cuatro puntos: ajustes al sistema de acceso a la universidad, nueva visión de los institutos técnicos y tecnológicos, el presupuesto y la participación de estudiantes.



En cuanto al acceso a la educación superior, en las reformas se señala que la actual prueba Ser Bachiller no será el único requisito para obtener un cupo. Se incluye el desempeño en la secundaria, las condiciones socioeconómicas y el lugar de procedencia pues hay provincias más vulnerables.



Augusto Barrera, titular de la Secretaría de Educación Superior, estuvo en el Legislativo. Y reiteró que el mérito es importante. Pero se acordó “democratizar el acceso, sin perder la calidad”.



En esto coincidió la legisladora Amapola Naranjo, del Movimiento Acción Nacional. Ella destacó que los institutos y los conservatorios musicales pasen a formar parte del sistema de educación superior, con la implementación de especialidades y maestrías técnicas y tecnológicas.

El asambleísta de Chimborazo por Cambio- Suma, Israel Cruz, recordó que los tecnólogos no podían ingresar a las escuelas politécnicas y continuar con sus estudios. Y que no recibían una buena remuneración.



Otro de los temas impulsados por los rectores universitarios fue el del presupuesto. Entre las reformas se planteó que los recursos no ejecutados cada año se mantengan el siguiente si están comprometidos en programas específicos.



La participación de los estudiantes en el cogobierno fue otro punto de debate. Hoy es del 10 al 25%. Con las reformas, en centros públicos equivaldrá al 35% del total del personal académico con derecho a voto.