La reducción del IVA ya se refleja en los precios de los productos gravados con este tributo

La reducción de los dos puntos porcentuales del impuesto al valor agregado (IVA) se reflejó hoy jueves 1 de junio del 2017 en las diferentes transacciones de almacenes, tiendas y en las grandes cadenas comerciales del norte de Quito.

La Ley de solidaridad por el terremoto estableció un incremento del 14 al 12% por un año, que terminó el miércoles 31 de mayo del 2017. En la norma se estableció esta y otras medidas para el financiamiento de la reconstrucción de las provincias de Manabí y Esmeraldas, afectadas por el movimiento telúrico.



En los establecimientos grandes se hizo el cambio de los sistemas electrónicos para que desde hoy, jueves 1 de junio del 2017, se cobre el 12% del IVA. El ajuste, también, se hizo en las etiquetas de las perchas del supermercado.



En el caso de los locales medianos y pequeños, en cambio, se actualizaron los sistemas informáticos para que la reducción de precios se refleje en el momento del pago en la caja; pero aún resta el cambio de las etiquetas.



El Ministerio de Industrias emitió ayer un acuerdo para dar seis meses de plazo a las empresas para que ajusten sus empaques.

En el primer grupo está Corporación Favorita, que planificó el cambio del sistemas y de las etiquetas en las cenefas días atrás. La firma hizo la actualización de los sistemas informáticos de pago para que desde hoy se refleje el nuevo IVA.



Tres días atrás se hizo la impresión de las etiquetas de las cenefas de cerca de 10 millones de productos, que se comercializan en los cerca de 150 supermercados y almacenes de la Corporación, según explicó Rubén Salazar, gerente corporativo de Favorita.

"Si una persona acude a uno de los supermercados de esta cadena, ya no tendrá que preocuparse por el IVA porque ya está en el 12%", dijo.



Salazar, además, explicó que las personas deben tomar en cuenta que hay productos que no variarán sus precios porque no tienen IVA. Entre ellos están la leche, el arroz, las carnes, las frutas, el arroz, el pan, el pollo, los medicamentos y el agua.



En otros locales como Funky Fish, donde se comercializan productos como cremas, peinillas, moños, carteras y maquillaje, ya se actualizó el sistema electrónico y, en los próximos días, se hará el cambio de las etiquetas.