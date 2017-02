 Red Tech Ecuador arrendará por 90 años en Yachay

El convenio entre la Industria Tecnológica Red Tech Ecuador Nikteslacorp y Yachay, para la instalación de una fábrica de autos eléctricos, contempla un acuerdo de arrendamiento por 90 años.

El pasado 14 de febrero, Red Tech y la empresa pública Yachay firmaron un convenio para instalar esa planta en 400 hectáreas del parque industrial de la firma estatal.

Eso ocurrió el mismo día que se registró a Red Tech en la Superintendencia de Compañías, con tres socios y un capital de USD 25 000.



Raúl Molina, creador de Red Tech junto a Justin Perry y Santiago Benavides, explicó que los trámites de registro de la compañía se iniciaron hace más de 45 días y que el 14 de febrero pasado fue el día que terminaron los trámites.



Sobre el monto del capital social con el que cuenta Red Tech, Molina explicó que es ilógico abrir una empresa con un capital mayor, pues esos dólares quedan congelados.



“Alguien me dijo que para que dé muestra de buena voluntad deposite USD 5 millones, pero cómo voy a meter USD 5 millones para que estén congelados. Eso es ilógico”.

La firma no ofrece información en su página web: www.redecua.com, donde solo se encuentran formularios para inversionistas, proveedores e interesados en contactar a la firma para hacer consultas sobre el proyecto.



Molina defendió el proyecto y dijo que contempla una inversión de USD 3 000 millones. Aseguró que ya cuenta con el financiamiento de inversionistas de Corea, Estados Unidos y otros países, aunque no dio más detalles, pues la información completa la dará a conocer en los próximos días en una rueda de prensa.



Comentó que responderá a las críticas “con acciones”, es decir, con la puesta en marcha del proyecto, que este año contempla inversiones por USD 25 millones, monto que llegará de Estados Unidos. En esta primera fase se realizarán trabajos de planificación.



En el 2018 Red Tech tiene previsto arrancar con el ensamblaje de 30 000 autos eléctricos a través de alianzas estratégicas con empresas locales y ya en el 2019 comenzará la producción en su propia planta ubicada en Yachay.



En este momento, según Molina, se encuentra en negociaciones con una empresa colombiana para exportar esos automotores, pero no dio el nombre de la firma.

Destacó que entre los elementos positivos de su proyecto están que se utilizarán insumos locales y que dará preferencia a la inclusión de ingenieros ecuatorianos. También habló de la participación de pasantes en la elaboración de diseños y otros trabajos básicos “para que se vayan familiarizando con la industria”. Para ello gestionará alianzas con universidades del país.



Héctor Rodríguez Chávez, gerente de Yachay, dijo que, como empresa pública, exige varios requisitos para proyectos de este tipo y aseguró que Red Tech ha cumplido con esas exigencias.



Minimizó las críticas que generó el proyecto y dijo que el parque industrial de Yachay ya ha atraído a empresas privadas como IBM, IT-Empresarial (de Grupo Medicity), Etafashion y a otros. “Solo IBM ha comprometido inversiones por USD 36 millones, de los cuales ya se han ejecutado USD 10 millones. Estas empresas no son fantasmas. No me invento IBM u otras”.

Arrendamiento de predio



El Gerente de Yachay enfatizó en que no se le entregará a Red Tech las 400 hectáreas, sino que se darán en arrendamiento por 90 años.



Explicó que el cobro del arrendamiento será de USD 0,25 por cada metro cuadrado al mes; es decir, USD 1 millón mensuales por las 400 hectáreas, aunque aclaró que de ese valor se reducen las mejoras en el suelo que hará Red Tech.



“Nosotros entregamos un predio rústico y ellos van haciendo labores de urbanización y construcciones, que luego quedan como beneficio del patrimonio del Estado”.



Chávez precisó que la empresa hará una inversión a su propio riesgo y “que el Estado no invertirá ni un centavo”.



Además, Rodríguez aclaró que la ocupación de las 400 hectáreas por parte de Red Tech es progresiva. El primer año iniciarán con un espacio de 400 metros cuadrados en el área denominada Incubadora de Negocio, que es el edificio de transferencia tecnológica 1.



Según Chávez, ya han contratado el mobiliario y 10 ingenieros de Red Tech están trabajando en Quito. Espera que el lunes próximo se sumen 10 ingenieros más en Urcuquí.