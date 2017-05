Reconstrucción del Perú costará unos USD 6 400 millones

La reconstrucción del Perú tras las lluvias e inundaciones que afectaron al país desde diciembre costará 20 000 millones de soles, unos USD 6 400 millones, confirmó hoy, 5 de mayo de 2017, el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala.

"La ley ya está. Tratamos con el Ministerio de Economía, que ya sacó la proyección de los recursos a destinar en los próximos tres años", dijo Zavala.



El jefe de gabinete destacó que la reconstrucción se realizará en un momento de solidez económica, producto del ahorro que se ha hecho en varios años. El proceso tendrá cinco componentes: vivienda, salud, educación, trabajo temporal y vías. Actualmente, el Perú está en el día 34 de la etapa de rehabilitación,que contempla un total de 90 días.



Mediante un decreto publicado hoy en el diario estatal El Peruano, el Gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski anunció al ex viceministro Pablo de la Flor como director de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (RCC), ente encargado de recuperar y rehabilitar las zonas afectadas por el "fenómeno del niño costero". "Hemos puesto a una persona con probidad y eso nos da garantía de que las cosas irán bien", señaló Kuczynski en la radio RPP.



De la Flor, especialista en Economía de 56 años, fue viceministro de Turismo en el primer Gobierno de Alberto Fujimori (1990-1995) y de Comercio Exterior durante el mandato de Alejandro Toledo (2001-2006).



En ese último periodo dirigió el Equipo Negociador del Acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos. En el sector privado, De la Flor ha ejercido como vicepresidente de la compañía minera Antamina (2006-2012), que en el departamento de Áncash tiene uno de los yacimientos de cobre más importantes del mundo, y economista del First National Bank of Chicago.



Como director de la RCC, liderará e implementará el plan integral para la rehabilitación, reposición, reconstrucción y construcción de la infraestructura pública afectada, con un enfoque en prevención de desastres.



El "fenómeno de niño costero", que recalentó el mar del Perú y de Ecuador y generó fuertes lluvias, deja desde diciembre 113 muertos, 42 heridos, 18 desaparecidos, más de un millón de afectados y cerca de 180 000 personas sin techo, según reportes oficiales.



La crisis meteorológicaafectó a 20 departamentos de los 25 que tiene el país, especialmente los de la costa norte, y dañó más de 250 000 viviendas y cerca de 5 800 kilómetros de carretera.



Según el Gobierno, el proceso de reconstrucción finalizará en 2020, durante el penúltimo año de gestión de Kuczynski, e incluiráun ambicioso programa de reubicación de pobladores que viven cerca de ríos o suelos inundables.