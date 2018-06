Recep Erdogan gana las elecciones presidenciales de Turquía

LEA TAMBIÉN

El presidente de Turquía Recep Tayyip Erdogan reivindicó este domingo, 24 de junio del 2018, su victoria en las elecciones presidenciales y legislativas, muy disputadas, lo que le abre la vía a un nuevo mandato de cinco años con poderes considerablemente reforzados.

Con más de 90% de votos escrutados, el político turco afianza su nuevo período con un 53% de apoyo, un porcentaje similar al 2014, según afirmó la agencia Anadolu.



A partir de ahora, Erdogan no solo será el jefe del Estado, sino también el del Gobierno, ya que con estos comicios entra plenamente en vigor la reforma constitucional de 2017, con la que se ha abolido la figura del primer ministro.



Ostenta, prácticamente, todos los poderes en la República, dado que tiene, además, potestad de nombrar a gran parte de la cúpula de la Judicatura y puede incluso promulgar leyes por decreto, si bien el Parlamento tiene la posibilidad de anularlos.



Frente a los datos oficiales, la Plataforma Justicia Electoral -formada por el socialdemócrata Partido Republicano del Pueblo (CHP), el nacionalista Partido IYI y varias organizaciones cívicas- sigue el mismo recuento, pero depende de los resultados de actas que sus miembros de mesa y voluntarios han enviado a los coordinadores.



El candidato del CHP, Muharrem Ince, al que Anadolu otorga un 30% de los votos, ha pedido a sus seguidores "no dejarse engañar" por el recuento oficioso, ya que, afirmó, las autoridades siempre difunden primero los resultados de zonas y municipios simpatizantes del partido islamista Justicia y Desarrollo (AKP), la formación de Erdogan, que gobierna el país desde 2002.



"Anadolu manipula. Primero da los resultados de lugares con alto porcentaje de votos para Erdogan. Les pido a quienes están en las mesas, no lo desmoralicen, no abandonen las urnas en ningún momento", tuiteó Ince.



“Los resultados no oficiales de las elecciones son claros. Según los mismos, nuestra nación me confió la responsabilidad de presidente de la República” , declaró Erdogan en Estambul, fortaleciendo también la mayoría parlamentaria para la alianza dominada por su partido, el AKP.