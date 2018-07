Rafael Correa dice que volver a Ecuador 'sería casi un suicidio' 

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, calificó la orden de detención emitida por la Justicia ecuatoriana como un “complot” del actual Gobierno ecuatoriano contra él y aseguró que Interpol rechazará la petición, en una entrevista con la AFP este miércoles 4 de julio del 2018.

“Hay toda una hoja de ruta (...) Hay todo un complot ”, dijo Correa en Bruselas, un día después que la Justicia ecuatoriana ordenara prisión preventiva y emitiera una circular roja de Interpol contra él por su presunta vinculación en el secuestro del opositor Fernando Balda en Colombia en 2012.



“Me vinculan a un caso sin tener ninguna prueba, en base al testimonio de un policía que pasó siete horas el día anterior con el Fiscal aprendiéndose la lección, diciendo que el Presidente lo ha llamado para pedirle que secuestre a Balda”, sostiene el exmandatario que gobernó Ecuador entre 2007 y 2017.



Para Correa, que reside actualmente en Bélgica junto a su familia, su sucesor, Lenín Moreno, “está detrás de todo esto, de la judicialización de la política”, agregó.



El expresidente mencionó que Moreno “se reunió con Balda, se reunió con el anterior Fiscal para meter preso a Jorge Glas [vicepresidente con Correa]” y que “delegados del Gobierno” intentaron presionar a personas “clave” para que testificaran en su contra.



La circular roja Interpol “no va a tener ningún éxito”, ya que esta organización de cooperación policial internacional “toma su tiempo, analiza el caso y de ser político lo desecha” y “más político que esto no hay”, agregó.



Pero, en caso de que la solicitud prosperase, Correa estimó que Bélgica, en donde no descartó solicitar el asilo, no daría trámite al proceso. “Jamás un país tan garantista (...) va a dar paso a una extradición o una orden de prisión tan injusta”, asegura.



Y, sobre un eventual regreso a Ecuador, aseguró que volver “sería casi un suicidio en las condiciones actuales”. “Si fuera soltero lo haría”, apuntó el expresidente, recordando que cuando dejó el cargo, le prometió a su familia varios años de estancia en ese país europeo, de donde es oriunda su esposa.