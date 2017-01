Rafael Correa a una migrante ecuatoriana en Milán: 'No sea sufridora señora'

El presidente Rafael Correa recorre Europa en medio de una gira oficial. La noche del 27 de enero del 2017 el Mandatario participó en una noche cultural con migrantes ecuatorianos residentes en Milán, Italia. En medio de su intervención, el Mandatario reaccionó ante un pedido para que hable de la corrupción.

El Presidente inició su discurso asegurando que estaba “bajón”, ya que generalmente ese tipo de encuentros lo animaban mucho. Por eso, los primeros minutos de su discurso se lo notó pausado al hablar.



Estaba relatando cómo en la década de 1990, las madres ecuatorianas lloraban en los aeropuertos del país despidiendo a sus hijos. Cuando una persona del público le pidió, a gritos, que hablara de la corrupción.



Correa detuvo su relato y se dirigió a la mujer: “Ya también voy a hablar de eso, no sea sufridora señora. Si no es malcriada y me deja hablar le voy a explicar de eso. No haga politiquería de este acto van a ser derrotados el 19 de febrero”.



Añadió que la mayor corrupción fue haber congelado los depósitos, “por banqueros corruptos como Guillermo Lasso”, recordando el feriado bancario que ocurrió en Ecuador en 1999 y terminó en la dolarización del país.



Dijo también que hablaría de los casos de corrupción donde los responsables son las “mafias de la partidocracia” y nombró al Partido Social Cristiano. Posteriormente, continuó con la historia que contaba antes del altercado.