Correa se acercó a migrantes en España e Italia; les pidió no olvidarse del feriado bancario de cara a las elecciones

La visita del presidente Rafael Correa a España e Italia estuvo marcada por el acercamiento con los migrantes ecuatorianos, a quienes les dijo que eran “los verdaderos héroes”. Esto porque, según su discurso, “salvaron al país” tras la crisis bancaria de 1999 con sus remesas.

Pero en sus alocuciones, el Jefe de Estado les pidió a los compatriotas no olvidar la tragedia que ocasionó una corriente migratoria. Además, cuestionó al socialcristianismo y al candidato presidencial de la alianza Creo-SUMA, Guillermo Lasso.



Correa llegó el 27 de enero del 2017 a Italia, país en el que cumplió actividades en Génova y Milán. Desde el 28 y hasta este 30 de enero, realizó un periplo en Barcelona, Valencia, Murcia y Madrid, ciudades que concentran a la mayoría de ecuatorianos en España.



“Llevo en mi corazón los momentos más intensos, que han sido los encuentros con los hermanos migrantes”, sostuvo el Mandatario durante la tarde cultural que presidió en la ciudad española de Valencia. Ese evento se efectuó el domingo 29 de enero.



En esa cita, recibió las llaves de esa ciudad. En el discurso Correa recordó que la mayoría de los compatriotas están en el país ibérico porque se vieron obligados a dejar la patria por la crisis financiera que se generó tras la incautación de los depósitos bancarios.



Ante un auditorio lleno de ecuatorianos, el Presidente ratificó que los migrantes nunca más deberán sentirse desamparados y anunció que con la entrada en vigencia de la nueva Ley de Movilidad Humana, todas las políticas públicas que benefician a quienes residen dentro del país también aplican para los compatriotas migrantes.

De hecho, un día antes –el sábado 28 de enero- realizó su enlace ciudadano desde Barcelona. En ese escenario firmó la Ley de Movilidad. Luego almorzó con cónsules y dirigentes ecuatorianos. En la noche viajó a Madrid para presidir una noche cultural.



En el enlace censuró a quienes critican a su gobierno y lo acusan por actos de corrupción. “Indigna que los que saquearon el país nos vengan a dar clase de moral....que los sepultureros del país se presenten como sus resucitadores”, manifestó. También responsabilizó de la crisis a los “banqueros corruptos” y a la “socialdemocracia cristiana”.



El día que llegó –el 27 de enero- almorzó con cónsules y dirigentes ecuatorianos en Génova, Italia. A la noche participó en un encuentro cultural en Milán. Allí se registró un incidente con una ecuatoriana quien interrumpió el discurso del Jefe de Estado para pedirle que hable de los actos de corrupción de Odebrecht. Luego se confirmó que se trataba de Tatiana Candell Ponce, candidata a asambleísta del PSC, por la jurisdicción de Europa, Asia y Oceanía, según la página del Consejo Nacional Electoral (CNE).



Correa estaba relatando cómo en la década de 1990, las madres ecuatorianas lloraban en los aeropuertos del país despidiendo a sus hijos. Ante los gritos de la mujer, el Presidente detuvo su relato y se dirigió a la mujer: “Ya también voy a hablar de eso, no sea sufridora señora. Si no es malcriada y me deja hablar le voy a explicar de eso. No haga politiquería de este acto van a ser derrotados el 19 de febrero”.



Añadió que la mayor corrupción fue haber congelado los depósitos, “por banqueros corruptos como Guillermo Lasso”, recordando el feriado bancario que ocurrió en Ecuador en 1999 y terminó en la dolarización del país.

Comentó también que hablaría de los casos de corrupción donde los responsables son las “mafias de la partidocracia” y nombró al Partido Social Cristiano. Posteriormente, continuó con la historia que contaba antes del altercado.



Mientras, el 29 de enero fue jurado en el Mundial del Encebollado versión España, que se desarrolló en Murcia. Decenas de compatriotas asistieron al evento. Luego acudió a una tarde cultural en esa ciudad.



Este 30 de enero, Correa tenía previsto culminar su periplo en Europa con una audiencia con la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena.



Más temprano atendió varias entrevistas con medios de comunicación y asistió a una reunión con el presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy. Con él pasaron revista a las relaciones bilaterales.



También ofreció la conferencia magistral: Economía para el Desarrollo-Experiencia Ecuatoriana. Esto se desarrolló en la Universidad Complutense de Madrid.