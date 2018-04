Rafael Correa tiene un mes de escolta hasta el próximo 24 de mayo

LEA TAMBIÉN

Rafael Correa tiene un mes de escolta personal, cuyo servicio estará vigente hasta el próximo 24 de mayo del 2018. En esa fecha culminaría el plazo, pues se cumplirá un año desde que dejó la Presidencia. Sin embargo, la protección con la que cuenta el expresidente podría extenderse o acortarse a través de un informe de riesgos.

El 3 de mayo del 2017, el exmandatario firmó un decreto que establecía que los expresidentes, sus hijos y cónyuges tendrán seguridad personal durante un año.



A la víspera de dejar sus funciones, para dar paso al mandato de Lenín Moreno, Correa firmó el 3 de mayo del 2017 el Decreto 1369 que dispuso: "Proporcionar de ser necesario protección y seguridad a los ex Presidentes y ex Vicepresidentes de la República, a sus cónyuges e hijos, por períodos de: un año y seis meses respectivamente, los plazos se podrán acortar o extender sobre la base del informe de riesgos que obligatoriamente se elaborará para el efecto".



La disposición permitió que él, su esposa y sus tres hijos cuenten con el servicio de protección y seguridad. En el documento se sostiene que “es deber del Estado ofrecer un esquema de seguridad a los expresidentes y exvicepresidentes”, para así “asegurar una transición adecuada hacia su vida personal y familiar”. El exmandatario reside actualmente en Bélgica, a donde viajó tras dejar el poder.



Correa consideró, antes de dejar la Jefatura de Estado, que “es necesario hacer ajuste al sistema de Seguridad Integral de la Presidencia de la República que propenda a garantizar de manera idónea la protección y resguardo de los primeros mandatarios y de las principales autoridades del país”, reza el documento.



El Decreto original, del 2010, no contemplaba esa opción. Solamente establecía la fusión de la Casa Militar Presidencial y el Escuadrón de Transporte Aéreo Presidencial, que se encargaban antes de la tarea. Así como la lista de atribuciones y responsabilidades del entonces nuevo Servicio de Protección.



Según el escrito, el Ministro Coordinador de Seguridad y el Ministro de Defensa "se encargarán de la ejecución" del Decreto 1369.



Las entidades de Estado no se han pronunciado sobre una eventual prórroga de este servicio al expresidente.