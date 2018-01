Rafael Correa liderará campaña por el no de la consulta popular

El expresidente Rafael Correa trabajará en la campaña de la consulta popular con la organización Foro Nacional Permanente de la Mujer Ecuatoriana. Esta es una de las cuatro que se inscribieron para pedir el voto por el no.

El exmandatario llegará este 4 de enero, por la noche, y se quedará durante el mes que durará la campaña. Así lo afirmó Ricardo Patiño, este miércoles 3 de enero, en una rueda de prensa, en la sede principal de Alianza País, en Quito.



Patiño insistió en que la consulta es inconstitucional y que el plazo para que la Corte calificara las preguntas nunca se cumplió. Por ende, agregó, el Ejecutivo no podía enviarla de forma directa al Consejo Nacional Electoral.



"Él candidato que ganó con nosotros y con otro programa, está cumpliendo un programa de la oposición. Esa consulta no ganó en la votación popular. Esto es un no a la traición, un no al fraude político, un no a los pactos y componendas", dijo Patiño.



Lizbeth Paredes, directora Nacional del Foro de Mujeres, dijo que son varias las razones para votar por el no. La más importante, según ella, es que la consulta es ilegítima e innecesaria. "Esto es un capricho político, las preguntas están solo para reafirmar al Ejecutivo y no para aportar al país".



En la rueda de prensa de hoy estuvieron presentes, Franklin Samaniego, Soledad Buendía, Marcela Aguiñaga, Gabriela Rivadeneira, Ricardo Patiño, Esteban Melo, Juan Cristóbal Lloret, Paola Pabón, Virgilio Hernández, entre otros.



Por otro lado, el martes 2 de enero se cumplió el plazo definitivo de abandono del cargo del vicepresidente, Jorge Glas. Y el ejecutivo ya analiza varios perfiles para su reemplazo.



Sobre este apartado Melo mencionó: "Tenemos que analizar independientemente del género a las personas y a las circunstancias políticas que estamos viviendo. Lo que vemos es una ansiedad por asaltar la Vicepresidencia de la República".



Samaniego también opinó: " Yo creo que el bloque de Revolución Ciudadana deberá reunirse y resolver sobre el tema. Sin embargo tienen que darse los pasos constitucionales y legales".